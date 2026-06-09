Habrá suspensión de clases y de labores: Lista completa de estados sin actividades para el jueves 11 de junio por la Copa Mundial de la FIFA 2026

La emoción por la Copa Mundial de la FIFA 2026 ya comenzó a contagiar a distintos estados de la república mexicana y ya son tres lo que anunciaron suspensión de clases para la inauguración de este jueves 11 de junio.

Además de la cancelación de actividades escolares, en dos estados se suspendió el trabajo presencial.

¿Cuál es la lista completa?

Tenemos un anuncio importante que darles, en sintonía con el anuncio dado por la Presidenta, @Claudiashein, sobre la suspensión de actividades este próximo 11 de junio. Ayúdanos a difundir el mensaje. pic.twitter.com/ytBCm8v7fp — Pablo Lemus Navarro (@PabloLemusN) June 9, 2026

Jalisco suspende clases por el México vs Sudáfrica

El gobernador del estado de Jalisco declaró la mañana de este martes que ya hicieron oficial el decreto que indica que se cancelan por completo las clases en todas las escuelas para el jueves.

La razón sería para reducir el caos en las vialidades de las ciudades y que el tránsito sea mínimo, además, lo que se busca es permitir que los jalisciences se reúnan con sus familias para ver el partido inaugural de la Selección Mexicana, que será a la 13:00 de la tarde.

En qué estados habrá suspensión de labores el jueves

La mañana de este día se firmó un decreto que indica que habrá suspensión de labores para los empleados que trabajan en dependencias públicas, sector público.

El estado de Jalisco y la Ciudad de México ya hicieron oficial el documento que permite a los trabajadores laborar desde su casa o suspender definitivamente su actividad, lo que quiere decir que no acudirán a las oficinas.

A diferencia de Jalisco, donde las actividades sí se suspenderán del todo, la Ciudad de México implementará el trabajo en casa, home office.

En este decreto hay una excepción, los trabajadores que SÍ laborarán el jueves son los que forman parte del equipo de emergencias como cuerpos de bomberos, seguridad, Protección Civil, entre otros.

🚨📍⚽Día de 'asueto' en CDMX por decreto presidencial para trabajadores del gobierno federal, sector privado y estudiantes de la capital el 11 de junio.



Para el gobierno federal trabajo a distancia excepto esenciales.

Sector privado se EXHORTA que actividades no esenciales… pic.twitter.com/t3tLNHFhv6 — carolina rocha m (@carolina_rocha_) June 9, 2026

Lista de estados que cancelaron clases oficialmente

Hasta este momento, son tres las entidades que ya declararon formalmente la suspensión de actividades en escuelas para este jueves 11 de junio:

- Jalisco

- Ciudad de México

- Durango

Los calendarios se van a regular el viernes 12 de junio, cuando las instituciones de educación regresen a clases.

Uno de los estados de esta lista que puede tener un megapuente, es decir, que también cancele clases el viernes es Durango. El gobernador decretó que si ganaba México, no habría clases y tendrían cuatro días de descanso.