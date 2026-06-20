La CNTE retira plantón de la CDMX tras 19 días; amenaza con regresar

Después de 19 días de bloqueos, carpas y protestas, maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) comenzaron a retirar los plantones que mantenían en Oaxaca y en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

Aunque las calles vuelven a la normalidad, los docentes dejaron claro que la lucha no ha terminado y que las negociaciones con las autoridades seguirán en los próximos días.

¿Por qué la CNTE levantó el plantón en Oaxaca?

La Sección 22 de Oaxaca acordó suspender temporalmente las movilizaciones que mantenía desde el pasado 25 de mayo.

Tras una decisión tomada en asamblea estatal, los maestros comenzaron a desmontar lonas, carpas y módulos instalados en alrededor de 50 calles del centro de la capital oaxaqueña.

📚✊ La Sección 22 de la #CNTE acordó levantar el plantón que mantenía desde el 25 de mayo en al menos 50 calles del centro de #Oaxaca.



Tras la decisión de la asamblea estatal, los maestros comenzaron a retirar lonas, carpas y módulos en vialidades como Independencia, Morelos,… pic.twitter.com/k3EBKVecF7 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 20, 2026

Vialidades como Independencia, Morelos, Trujano, García Vigil y la Alameda de León fueron liberadas gradualmente durante la tarde de este viernes.

Junto con los docentes, comerciantes ambulantes vinculados a organizaciones afines también retiraron sus puestos instalados en el Zócalo.

¿Qué exigencias mantiene la Sección 22 de la CNTE?

El magisterio oaxaqueño inició el paro para exigir la abrogación de la Ley del ISSSTE y cambios en la política educativa.

Aunque decidió hacer una pausa en las acciones de protesta, la Sección 22 sostiene que sus demandas continúan vigentes y que seguirá participando en las mesas de negociación.

¿Qué pasó con el campamento de la CNTE en la CDMX?

En la Ciudad de México, la CNTE también comenzó a levantar el plantón instalado en el Centro Histórico tras 19 días de ocupación.

Integrantes de las secciones 9, 10, 11 y 60 informaron que el retiro del campamento responde a una etapa de reorganización, pero no al abandono de sus exigencias.

Pedro Hernández, integrante del movimiento magisterial, aseguró que las autoridades accedieron a nuevas reuniones debido a la presión ejercida por las movilizaciones.

¿Seguirán las negociaciones entre la CNTE y el gobierno?

La Coordinadora informó que la próxima semana sostendrá una reunión con el director general del ISSSTE, Martí Batres, para abordar temas relacionados con el aumento salarial y otras demandas laborales.

Además, estaba prevista una reunión con el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, aunque esta fue pospuesta debido a otros encuentros programados por el gobierno federal.

Los docentes insistieron en que el repliegue de los campamentos no significa el fin de las protestas y advirtieron que podrían retomar las movilizaciones si no obtienen respuestas satisfactorias.