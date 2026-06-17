“Teníamos planes": A 17 días de la huelga, integrantes de la CNTE bloquean plazas comerciales en Tuxtla Gutiérrez

Los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) llevan 17 días en una huelga nacional y, en el marco de sus acciones, hicieron bloqueos a los accesos de dos importantes plazas comerciales en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

CNTE bloquea accesos a plazas comerciales en Tuxtla Gutiérrez

Desde las 9:00 horas de hoy miércoles 17 de junio de 2026, los militantes de la CNTE se colocaron en las puertas y no dejaron entrar a clientes ni a trabajadores de Plaza Ámbar y Plaza Cristal.

Clientes que intentaban pasar un día de ocio en dichos lugares se quejaron y además resaltaron el mal ejemplo que dan a los menores los supuestos trabajadores de la educación.

Afectaciones y testimonios: Clientes, impedidos de ingresar a Plaza Ámbar y Cristal

En un sondeo realizado por Azteca Noticias, comprobamos que había gente que incluso ya tenía comprado su boleto para entrar al cine y, ante el bloqueo de la CNTE, se quedaron sin poder entrar a su función.

“Teníamos entradas para el cine; tenemos que ir a otro lado. (Esto está) mal hecho, es la educación que les están dando a los niños”, comentó un ciudadano.

¿Hasta qué hora permanecerán los bloqueos de la CNTE?

Los integrantes de la Coordinadora planean estar bloqueando los accesos al menos hasta las 14:00 horas de hoy, cuando se concentrarán de nuevo en el plantón que tienen en el Parque Central de Tuxtla Gutiérrez.

Incluso un alto mando de la Marina que trataba de entrar a un hotel de Plaza Ámbar, una de las afectadas por las manifestaciones, tuvo que ceder en su intento, debido al bloqueo realizado por integrantes de la CNTE.

Los elevadores de la plaza comercial estaban bloqueados por integrantes de la Coordinadora. Cuando el mando de la Marina trató de pasar, los manifestantes cruzaron palabras con él. La autoridad prefirió retirarse sin pasar al hotel en medio de rechiflas de los inconformes.