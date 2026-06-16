CNTE desata caos en Tuxtla Gutiérrez y amenaza con enviar refuerzos a la CDMX

La jornada laboral se detuvo este martes en varios puntos de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) tomaron seis edificios públicos, entre ellos la Torre Chiapas, lo que provocó afectaciones a ciudadanos que acudían a realizar trámites y generó complicaciones en la movilidad de la capital.

Durante su mensaje uno de los integrantes dijo: "Desde acá estaremos enviando de manera masiva a compañeros a la Ciudad de México, para fortalecer el plantón".

Las acciones forman parte de la huelga nacional que mantiene el magisterio disidente y que ya suma 16 días de movilizaciones.

¿Qué edificios tomó la CNTE en Tuxtla Gutiérrez?

Desde temprana hora, maestros de la Sección 7 bloquearon los accesos a diversos inmuebles relacionados con el sector educativo y la administración pública.

Entre los edificios ocupados estuvieron la Torre Chiapas, la Secretaría de Educación, Planeación Educativa, la Subsecretaría de Educación Federalizada, la oficina de pagos y las instalaciones de la Coordinación del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (Cosicamm).

La Torre Chiapas fue uno de los puntos más afectados, ya que concentra oficinas estatales y federales donde diariamente se realizan cientos de trámites.

¿Por qué protestan los maestros de la CNTE?

Los docentes exigen la abrogación de la reforma educativa y la derogación de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

De acuerdo con la organización, las acciones fueron acordadas durante una asamblea estatal como parte de la estrategia nacional de presión para que sus demandas sean atendidas.

Además del cierre de oficinas, las movilizaciones provocaron congestionamientos en calles cercanas a los edificios ocupados, debido a los operativos viales implementados para desviar la circulación.

Los accesos fueron liberados después de las 14:00 horas, aunque durante gran parte del día ciudadanos tuvieron que posponer trámites y actividades programadas.

La CNTE mantiene además un plantón en el centro de Tuxtla Gutiérrez y ha encabezado otras protestas en semanas recientes, incluyendo bloqueos en casetas, cierres de accesos a la ciudad, manifestaciones en el aeropuerto Ángel Albino Corzo y la ocupación temporal de instalaciones de Pemex.

