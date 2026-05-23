Sin acuerdo en Canal Once: alumnos rechazan propuesta de mesa de diálogo de Mario Delgado

La tensión se mantiene en las instalaciones de Canal Once, donde estudiantes que mantienen la toma rechazaron la propuesta de diálogo presentada por el secretario de Educación Pública, Mario Delgado.

Pese a su presencia para intentar negociar, los jóvenes insistieron en que no habrá acuerdos sin una respuesta inmediata y por escrito a su pliego petitorio, que incluye la destitución del director del IPN y cambios al reglamento interno.

Batean a Mario Delgado; estudiantes rechazan mesa de diálogo

La visita del secretario de Educación Pública, Mario Delgado, a las instalaciones de Canal Once no logró destrabar el conflicto con estudiantes que mantienen la toma desde el viernes por la noche.

Durante un intercambio directo, los jóvenes rechazaron de forma reiterada la propuesta de instalar una mesa de diálogo inmediata, al considerar que no se cumplían las condiciones previamente acordadas por la comunidad.

¡El conflicto no se destraba!



El secretario de Educación Pública, @mario_delgado, acudió a las instalaciones de @CanalOnceTV para intentar negociar la toma del inmueble iniciada por estudiantes la noche del viernes.



❌ Los manifestantes rechazaron tajantemente la propuesta de… pic.twitter.com/IVoPb0ERNA — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 23, 2026

En el encuentro, el funcionario insistió en la necesidad de establecer un primer acercamiento ese mismo día y planteó la posibilidad de una mesa permanente para dar seguimiento a las demandas, además de solicitar que se permitiera el acceso de personal para reanudar las transmisiones del canal.

Sin embargo, los estudiantes se mantuvieron firmes en su postura: no habrá diálogo sin una respuesta previa por escrito a su pliego petitorio.

Los estudiantes subrayaron que su movimiento no se niega al diálogo, pero exigieron que este se realice en condiciones específicas: con la presencia de la presidenta de la República, así como de los titulares de Gobernación y Hacienda, y que además sea transmitido en vivo para garantizar transparencia.

También demandaron la entrega de los nombres de los presuntos responsables de agresiones contra estudiantes, así como avances concretos en las denuncias correspondientes.

Durante la discusión, los estudiantes cuestionaron la falta de respuestas claras y acusaron que las autoridades han incumplido citas previas.

Mesas de diálogo sin resultados

Señalaron que no aceptarán “mesas de diálogo sin resultados”, al considerar que en ocasiones anteriores estos ejercicios no han derivado en soluciones reales.

Por su parte, el titular de la SEP reconoció que algunas de las demandas pueden resolverse de inmediato, mientras que otras requieren tiempo, presupuesto o procesos administrativos, como los cambios al reglamento interno.

Propuso entregar un primer borrador de respuesta para iniciar el intercambio, aunque esto tampoco fue suficiente para los estudiantes, quienes insistieron en recibir una postura formal antes de sentarse a negociar.

El encuentro concluyó sin acuerdos. Ambas partes reiteraron sus posiciones: la autoridad apostando por abrir el diálogo de forma gradual y los estudiantes exigiendo respuestas inmediatas y la presencia de funcionarios de alto nivel. Mientras tanto, la toma de Canal Once continúa y el conflicto permanece sin una solución.