La CNTE se queda: Hasta 80% menos ventas en el Centro Histórico

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) decidió mantener sus movilizaciones luego de una votación interna que se definió por un margen mínimo. La decisión se reflejó este lunes en una nueva toma de la caseta México-Cuernavaca y en la continuidad del plantón instalado desde hace más de dos semanas en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

Mientras los maestros insisten en que sus demandas siguen sin resolverse, automovilistas y comerciantes aseguran que las protestas ya están afectando su vida diaria y sus ingresos.

¿Por qué la CNTE continúa con sus protestas?

La organización mantiene su exigencia de mejores condiciones salariales y la eliminación de la Ley del ISSSTE de 2007, que modificó el sistema de pensiones de los trabajadores del Estado.

Aunque el Gobierno federal ha señalado que no hay nuevos temas de negociación sobre la mesa y ha pedido a los manifestantes regresar a sus estados, la CNTE anunció que seguirá con acciones de presión en los próximos días.

Poco antes de las 10 de la mañana, decenas de integrantes de la CNTE llegaron a la plaza de cobro de Tlalpan y permitieron el paso libre de vehículos.

La movilización generó congestionamientos y retrasos para cientos de personas que intentaban llegar a sus trabajos, hospitales y otros destinos.

Entre los afectados estuvo Juan, un automovilista que relató que se dirigía a una cita médica con su hija cuando quedó atrapado en el tránsito provocado por la protesta.

Elementos de la Agencia de Protección Federal y de la Policía de la Ciudad de México acudieron a la zona para evitar bloqueos adicionales.

¿Cómo afecta el plantón de la CNTE al Centro Histórico?

El impacto también se siente en el corazón de la capital. Comerciantes de distintos giros afirman que la presencia del plantón ha reducido drásticamente la llegada de clientes.

Representantes de negocios de la llamada Calle de las Novias y de empresarios joyeros señalaron que algunos establecimientos reportan caídas de hasta 80% en sus ventas. Incluso hay locales que han optado por cerrar temporalmente debido a la baja afluencia de personas en la zona.

La respuesta es sí. La Coordinadora adelantó que continuará con protestas y acciones en distintos puntos del país mientras no haya avances en sus principales demandas.

Por ahora, automovilistas, comerciantes y habitantes de la Ciudad de México se mantienen atentos a posibles bloqueos y afectaciones en los próximos días.