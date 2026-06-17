¡Caos en Oaxaca! CNTE bloquea accesos al Aeropuerto Internacional y complica la llegada y salida de usuarios

La jornada de movilizaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) sigue generando afectaciones en Oaxaca. Durante este miércoles, integrantes del magisterio instalaron un bloqueo en los accesos al Aeropuerto Internacional de Oaxaca, provocando complicaciones para pasajeros, trabajadores y automovilistas que transitan por la zona.

DESDE EL AEROPUERTO



Por Marco Antonio Pérez Ángeles



Este miércoles se cumplen doce días de bloqueos de maestros de la Sección 22 al aeropuerto de la ciudad de Oaxaca. pic.twitter.com/abaN9Hhujp — Jaime Méndez Pérez (@agenciajm) June 17, 2026

La protesta forma parte de las acciones emprendidas por la organización para exigir la abrogación de la ley del ISSSTE, una de las principales demandas que ha mantenido durante las últimas semanas en el marco de sus movilizaciones nacionales.

#TomePrecauciones en el #AeropuertodeOaxaca se registra cierre total al acceso principal del interior del Aeropuerto, por presencia de personas cerca del km 000+300, de la carretera Oaxaca- Puerto Ángel. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/L20o0NqPwC — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) June 17, 2026

Desde temprana hora, los manifestantes se concentraron en las inmediaciones de la terminal aérea restringiendo parcialmente la circulación y dificultando el acceso a quienes buscaban a abordar vuelos o realizar actividades relaciones con la operación aeroportuaria.

¿Por qué protesta la CNTE de Aeropuerto de Oaxaca?

La CNTE reitera que sus movilizaciones buscan presionar a las autoridades federales para atender una serie de demandas laborales y de seguridad social. Entre ellas se destaca la exigencia de derogar la ley del ISSSTE, al considerar que diversos aspectos del sistema actual afectan los derechos y prestaciones de los trabajadores de la educación.

Las protestas forman parte de una estrategia nacional que ha incluido, marchas, plantones y bloqueos de la CNTE en distintas entidades del país.

Nadie discute el derecho a la protesta.



Lo que sí es inaceptable es que, una vez más, miles de ciudadanos paguen las consecuencias de un conflicto que el gobierno ha sido incapaz de resolver.



Bloquear el aeropuerto no afecta a los funcionarios que toman las decisiones; afecta a… pic.twitter.com/2edapQqAgO — Paula Silva Zárate (@PaulaSiZar) June 16, 2026

La principal afectación se registra en los accesos terrestres al aeropuerto, por lo que usuarios que tenían programados, vuelos nacionales e internacionales, enfrentaron retrasos para llegar a la terminal aérea, mientras que algunos conductores tuvieron que buscar rutas alternas para evitar los puntos de concentración.

Aunque las operaciones aéreas continúan desarrollándose de manera habitual dentro de terminar, el acceso se ha visto complicado debido a la presencia de manifestantes en las vialidades cercanas.

Ante ese tipo de movilizaciones, las autoridades suelen recomendar los pasajeros salir con mayor anticipación hacia el aeropuerto y mantenerse atentos a los reportes de tránsito y avisos oficiales; también se aconseja verificar el estatus de los vuelos directamente con las aerolíneas, además de considerar tiempos adicionales por traslado para evitar perder conexiones o procesos de documentación.

La protesta en el Aeropuerto Internacional de Oaxaca refleja el alcance que han tenido las movilizaciones magisteriales en diferentes puntos del país. Mientras la gente sostiene que las acciones necedarias para visivilizar sus demandas; miles de ciudadanos se enfrentan a complicaciones en sus actividades cotidianas, viajes y compromisos laborales.

Por ahora el bloqueo de la CNTE mantiene la atención de los usuarios y las autoridades en espera de qué se alcancen los cuerdos que permitan reducir las afectaciones y avanzar en la atención de las demandas del magisterio.