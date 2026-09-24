Colombia rompe relaciones diplomáticas con Irán por supuestos vínculos con terroristas

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia publicó un comunicado para informar que, a partir del 19 de septiembre de 2026, rompió las relaciones diplomáticas con la República Islámica de Irán.

En el mismo texto señalan las razones que llevaron al país sudamericano a tomar la drástica decisión, destacando los presuntos vínculos del gobierno iraní con grupos terroristas.

¿Por qué Colombia rompió relaciones diplomáticas con Irán?

En el comunicado compartido en redes sociales, el Ministerio de Relaciones Exteriores señala que la decisión se da por los “presuntos vínculos del gobierno de Irán con grupos terroristas internacionales y otros grupos narcoterroristas que amenazan la seguridad del país”.

Además, el gobierno colombiano tuvo en cuenta las supuestas violaciones de derechos humanos cometidas por Irán, tras los los ataques contra países que no son parte del conflicto en el Medio Oriente, el bloqueo al estrecho de Ormuz y la obstrucción de las autoridades a las labores del Organismo Internacional de Energía Atómica.

#Atención | El Ministerio de Relaciones Exteriores, en nombre del gobierno de Colombia, informa que, a partir del 19 de septiembre de 2026, rompió formalmente las relaciones diplomáticas con la República Islámica de Irán. 👇🏻 pic.twitter.com/tdj3uNNUeN — Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) September 24, 2026

¿Qué países no tienen relaciones diplomáticas con Irán?

Varios países han roto relaciones diplomáticas con Irán en diferentes momentos debido a tensiones geopolíticas, conflictos regionales o alineamientos internacionales.

Países que rompieron relaciones con Irán:



Israel (Ruptura tras la Revolución Islámica de Irán) — 1979

Estados Unidos (Ruptura durante la crisis de los rehenes en la embajada estadounidense en Teherán) — 1980

Canadá (Ruptura por preocupaciones relacionadas con el programa nuclear iraní, derechos humanos, terrorismo y el papel de Irán en Siria) — 2012

Baréin (Ruptura en el contexto de la crisis entre Arabia Saudita e Irán) — 2016

Marruecos (Ruptura por acusaciones de apoyo iraní al Frente Polisario) — 2018

Albania (Ruptura por un ciberataque contra instituciones gubernamentales albanesas) — 2022

Albania (Ruptura por un ciberataque contra instituciones gubernamentales de Albania) — 2022

Perú (Crisis y conflictos en Oriente Medio) — 2026

Colombia (Acusa al gobierno de Irán de tener nexos con grupos terroristas) — 2026

Países que nunca establecieron relaciones con Irán:

