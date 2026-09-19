Revelan causa de muerte de Nataly Osma, colombiana hallada sin vida en CDMX tras cenar con su amiga

La colombiana Nataly Osma Pinilla que murió en un departamento en la Ciudad de México (CDMX) no habría fallecido a causa de los alimentos que cenó horas antes en un restaurante ubicado en una plaza comercial con una amiga.

Fuentes de seguridad comentaron a Azteca Noticias que la causa de muerte de la mujer de 29 años fue por intoxicación por monóxido de carbono.

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