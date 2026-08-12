Sismo en Colombia destruye varios refugios de animales y así puedes ayudar a reconstruir su hogar

El reciente sismo en Colombia dejó severas afectaciones personales y materiales, en especial a la población más vulnerable; sin embargo diversas organizaciones dedicadas al rescate de mascotas reportan daños estructurales críticos en sus instalaciones, por lo que, si buscas una alternativa para ayudar a refugios de animales este es el momento exacto para sumarte a los esfuerzos de recuperación.

A través de redes sociales, colectivos como Protección Animal Javeriana emitieron un llamado de urgencia para solicitar apoyo inmediato. Las fundaciones ubicadas en ciudades como Bogotá, Pereira y Armenia enfrentan un panorama complejo y requieren recursos económicos, hogares de paso y manos voluntarias para reconstruir los espacios donde habitan cientos de perros y gatos rescatados del abandono.

¿Qué pasó con las fundaciones tras el terremoto?

El movimiento telúrico provocó el colapso de techos, cuarteaduras en paredes y la destrucción de los resguardos temporales construidos para los animales. Las mascotas se encuentran a la intemperie y las organizaciones carecen de los recursos necesarios para solventar las reparaciones inmediatas o trasladar a los animales a zonas seguras.

¿Cuáles son las fundaciones afectadas que necesitan apoyo?

De acuerdo con los reportes gráficos difundidos por rescatistas, al menos tres grandes organizaciones presentan daños considerables. En las imágenes compartidas se observa la magnitud de las afectaciones en:



Fundación Siempre a tu lado: Ubicada en Pereira, atiende a decenas de perros

Fundación Kenovy Colombia: Localizada en Armenia, sus instalaciones sufrieron daños severos en los techos

Fundación Salva Garritas: Opera en Bogotá y resguarda felinos que hoy carecen de un techo seguro

¿Cómo apoyar a los animales rescatados?

La ayuda ciudadana resulta vital para superar la crisis, por lo que hasta el momento existen cuatro maneras directas de aportar a la causa:



Donaciones económicas: Para la compra de materiales de construcción y alimento

Para la compra de materiales de construcción y alimento Hogares de paso: Resguardar temporalmente a un perro o gato mientras se reparan las instalaciones

Resguardar temporalmente a un perro o gato mientras se reparan las instalaciones Voluntariado: Acudir a las fundaciones para limpiar escombros y reparar los espacios

Acudir a las fundaciones para limpiar escombros y reparar los espacios Difusión: Compartir la información en redes sociales para alcanzar a más posibles donantes

¿Dónde realizar aportes económicos seguros?

Las fundaciones habilitaron canales digitales para recibir aportes desde cualquier punto del país o del extranjero, así que si quieres apoyar, puedes enviar tus contribuciones directamente a las cuentas oficiales de Nequi y Daviplata de cada organización, cuyos números de contacto se encuentran publicados en los perfiles de Protección Animal Javeriana. Recuerda que, toda contribución, sin importar el monto, hace la diferencia.