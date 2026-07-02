Estudio revela la verdadera razón del aumento de consultas al psicólogo y no tiene que ver con los trastornos

El pasado 30 de junio del 2026, se publicó el análisis de 3.7 millones de personas a las que se estudiaron entre el 2010 y el 2024, donde se comprobó que aumentaron un 62% las consultas al psicólogo pero por una búsqueda de "síntomas leves", no a un incremento real de trastornos psiquiátricos graves.

20 de mayo I Día Nacional de las y los Psicólogos 🧠



En el Día Nacional de las y los Psicólogos, destacamos su valiosa contribución a la salud de la población. Su trabajo es fundamental para la prevención, atención y acompañamiento en salud mental.



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Según el estudio publicado por el Journal of Epidemiology & Community Health, este fenómeno es impulsado por mujeres de 16 a 20 años, donde dicho grupo registró un repunte del 457% en visitas por síntomas de ansiedad, pero con un alza de sólo el 64% de trastornos formales. Ante estas cifras, los expertos de talla internacional coincidieron que la brecha de salud se debe a una reducción en el umbral para buscar ayuda y el uso intencional de este tipo de etiquetas como síntomas en lugar de como un malestar emocional.

El debate no debería limitarse a si los síntomas o los diagnósticos están aumentando, sino más bien a qué se hace por las personas que acuden a atención primaria con malestar psicológico. ¿Hasta qué punto importa que el sistema codifique los síntomas o trastornos si, en la práctica, el enfoque termina siendo el mismo?, cuestionó Javier José Pérez Flores, profesor de Psicobiología, Universidad de La Laguna.

Según las reacciones de los especialistas, publicadas en Science Media Centre, el profesor Celso Arango —jefe de Psiquiatría Infantil y Adolescente del Hospital La Paz— los médicos de cabecera eligen registrar códigos de síntomas ambiguos para proteger a los pacientes jóvenes del estigma social de un diagnóstico psiquiátrico formal.

Los médicos de cabecera pueden usar preferentemente códigos de síntomas para evitar estigmatizar a los pacientes, lo que sugiere que los cambios seculares en el lenguaje diagnóstico pueden explicar en parte las tendencias observadas, recalcó Celso Arango.

¿Cómo proteger al paciente sin minimizar su sentir?

Aunque esta situación afecta principalmente a los pacientes noruegos, en México ocurre un fenómeno similar, pues según la Encuesta Nacional de Bienestar (ENBIARE), el 15% de la población adulta reconoció en el 2021 tener síntomas de depresión, pero la edición del 2025 reveló una disminución de 6.3 puntos.

Por ende, es indispensable ir soltando poco a poco los medicamentos, que es uno de los focos rojos identificados en los sistemas de salud, ya que tienden a ser innecesarios. De hecho, el profesor Javier José Pérez advirtió que la prescripción de fármacos antidepresivos creció de manera exponencial, superando los casos reales de depresión.

En conclusión, el catedrático José César Perales de la Universidad de Granada, la evidencia científica acumula no respalda la idea de un aumento desproporcionado o catastrófico de problemas de la salud mental, por lo que reaccionar de forma exagerada ante la "supuesta epidemia" puede resultar perjudicial para los jóvenes.

La profesora Stella Chan, de la Universidad de Reading, sugirió que la solución es la implementación de programas de psicoeducación e intervenciones digitales breves que sirvan como una primera línea preventiva antes de que los síntomas escalen.