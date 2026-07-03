Estudio revela el poder de los niños con autismo; conservan recuerdos más detallados, tempranos e intensos

Investigadores comprobaron que los niños con autismo de alto funcionamiento —también conocido como Trastorno del Espectro Autista (TEA)— recuperan recuerdos biográficos más tempranos analizando su fuerte vínculo con detalles sensoriales. Según el Child Mind Institute, el coeficiente intelectual promedio o superior de estos infantes los hace capaces de vivir de forma independiente, pues equivale al nivel 1 de gravedad, lo que significa que requieren menos asistencia.

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¿Cómo funcionan los recuerdos de los niños con autismo?

El estudio clínico del Instituto Central de Salud Mental de Mannheim y la Universidad de Heidelberg de Alemania —publicado por el Servicio de Información sobre Discapacidad— detalló que esta investigación respalda la "Teoría del Mundo Intenso", cuya hipótesis surgió en el 2005, la cual señala que los niños con autismo presentan una hiperpercepción y una respuesta cerebral más fuerte a estímulos visuales, auditivos, táctiles u olfativos.

La Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos (NLM, por sus siglas en ingles), detalló que esta teoría de Kamila y Henry Markram, plantea que el autismo no se caracteriza por un déficit en el procesamiento cerebral, sino por una hiperfunción de los circuitos neuronales, ya que ciertas áreas del mismo son excesivamente reactivas y plásticas, provocando hiperpercepción, hiperatención, hipermemoria e hiperemocionalidad.

Por ello, las personas autistas pueden experimentar estímulos sensoriales, sociales y emocionales con una intensidad mucho mayor que la mayoría de las personas, haciendo que el mundo se perciba como abrumador o doloroso, una carga que perpetúa conductas de aislamiento, rutinas y concentración en intereses puntuales.

Con este hallazgo, se derriba el mitro tradicional que sugería que el autismo siempre conlleva un déficit general en la memoria autobiográfica, sin embargo, genera otro impacto en traumas, ya que muchos niños no expresan verbalmente sus experiencias, pero un sonido, olor, espacio o imagen activan los recuerdos tempranos con gran intensidad, desencadenando respuestas fisiológicas o conductuales.

¿Cómo cuidar las memorias de los niños autistas?

La recomendación clínica ante este hallazgo es evaluar el patrón de percepción sensorial del niño, ya que es una herramienta obligatoria para interpretar adecuadamente su conducta, mejorar la convivencia cotidiana y evitar situaciones de revictimización. Recordemos que a nivel mundial, 1 de cada 100 niños tiene autismo, y las características pueden detectarse desde la primera infancia.