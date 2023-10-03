El truco infalible para borrar muchos correos de Gmail al mismo tiempo

Primero debes tomar en cuenta que cuando borras un mensaje de Gmail, este permanecerá en la papelera de reciclaje durante 30 días, posteriormente el mensaje se borrará de tu cuenta de una manera definitiva. Por lo regular acumulamos muchos mensajes, correos electrónicos que no sirven para nada,que recibimos desde hace meses y quizás años y que se van acumulando en nuestro correo por lo que ocupan cada vez más espacio. En Fuerza Informativa Azteca contamos el infalible truco para borrar muchos correos de Gmail al mismo tiempo.

¿Cómo borrar muchos correos de Gmail al mismo tiempo? Checa este truco



Truco infalible para borrar muchos correos de Gmail al mismo tiempo

Para eliminar los correos electrónicos de manera definitiva en cuestión de segundos. Para borrar todos los mensajes que quieras, ya sean anteriores a una fecha o borrar los mensajes electrónicos que hayas recibido entre fechas concretas, deberás hacer lo siguiente.

Antes de empezar, primero debes de estar consciente sobre cuáles son los correos que en definitiva ya no te sirven o si todo lo anterior a la fecha que selecciones porque lo perderás de manera definitiva. Si te enfrentas al caso en el que tienes que elegir qué correos sí y qué correos no quieres eliminar, deberás hacerlo de una forma manual.

Para que ya no te pases horas revisando correos de Gmail y cuando ya estás seguro de las fechas o un día concreto en el que ya no necesitarás ninguno de tus mensajes, puedes eliminarlos en bloque y sin ningún tipo de problema.

¿Cómo borrar muchos correos de Gmail anteriores a una fecha?

Si tienes la intención de borrar tus correos electrónicos más antiguos y de los que estés seguro que ya no van a servirte, podrás deshacerte de ellos mediante un único paso sin tener que revisar todos y cada uno de tus mensajes en toda la bandeja de entrada de tu correo Gmail deberás hacer los siguientes pasos:

Abre Gmail en el navegador de tu computadora: Haz click aquí

en el navegador de tu computadora: En la barra de búsqueda escribe “ before ”: y la fecha desde la que deseas eliminar tus correos electrónicos.

”: y la fecha desde la que deseas eliminar tus correos electrónicos. Dirígete a la barra entre mensajes y el cuadro de búsqueda.

-Selecciona “Todos” (lado izquierdo).

Con esto podrás seleccionar todos los mensajes que se ven en la pantalla y puedes elegirlos todos.



Da Click en: “Seleccionar todas las conversaciones que coincidan con esta búsqueda”.

En cuanto confirmes el proceso, se comenzarán a eliminar los correos seleccionados de manera automática. Toma en cuenta que este proceso podría tardar según el número de los emails que pretendas eliminar, además del peso de tus correos de Gmail.