Irving Pineda encuentra a Amílcar Olán: VIDEO muestra momento en que el favorecido de la 4T lo agrede

Aunque su cara ya no es la misma, porque una cirugía lo rejuveneció, el equipo de Azteca Noticias pudo localizar a Jorge Amílcar Olán Aparicio, escondido en una lujosa zona de Suiza, hasta donde escapó el socio incómodo del Clan del Malestar.

“Hola, ¿cómo estás?”, fueron las primeras palabras que Irving Pineda le dijo al amigo de Andy López Beltrán, pero su reacción simplemente fue escapar, evadir las preguntas y correr a su casa.

Una casa de la que no sale, en la que da vueltas, revisa su celular, permanece en su sillón; dentro de esas paredes, Amílcar Olán aparece nervioso e inquieto.

¿Por qué se niega a hablar, de quién o de qué se esconde?