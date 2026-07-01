Países con mayor número de parejas sexuales; México quedó en este lugar del top

El sitio web dedicado a recopilar, analizar y hacer accesibles estadísticas demográficas, geográficas y socioeconómicas, World Population Review, publicó un estudio que revela el número promedio de parejas sexuales que tienen las personas a lo largo de su vida, basándose en la recopilación de diversas encuestas de salud de cada nación.

Según el "mapa de la intimidad", el líder indiscutible de este top es Turquía, que se posiciona en la cima del listado, registrando un promedio más alto del mundo, con un estimado de 14.5 parejas por persona, redondeando a los 15. Le siguen:



Sudáfrica

Nueva Zelanda

Australia

Las tres con un promedio de 13 parejas sexuales a lo largo de toda su vida.

¿Cuántas parejas sexuales se tienen en promedio en México?

El promedio en México está en boca de todos, pues nuestro país se ubica en una posición intermedia, justo en la mitad global, reportando un promedio de 9 parejas sexuales a lo largo de la vida, cifra que comparte con naciones como:



Brasil

Rusia

Chequia

Bulgaria

Dinamarca

Países que menos promediaron parejas sexuales

Este top también reflejó a los países más conservadores, los cuales se ubicaron en el extremo opuesto, atribuido a un mayor apego a los esquemas tradicionales. Quienes reportaron la cifra más baja con apenas 3 parejas sexuales fueron:



India

China

Vietnam

Le siguen Hong Kong con 4 e Indonesia y Eslovaquia con 5.

¿Cuántas parejas sexuales tiene el europeo?

Finalmente, naciones europeas como Italia, Suecia, Noruega y Finlandia mantienen un promedio de 12 parejas; mientras que Estados Unidos, Canadá y Tailandia promedian 11 compañeros íntimos.

Cabe destacar que existen variables de riesgo, pues las estimaciones reflejan a la población adulta encuestada de cada país, por lo que los autores de este estudio reconocieron que la honestidad en las respuestas puede cambiar drásticamente dependiendo de la cultura, religión y estigmas sociales locales en torno a la sexualidad.

¿Es malo tener muchas parejas sexuales?

No es malo tener muchas parejas sexuales, el peligro real está en no usar métodos anticonceptivos que prevengan Infecciones de Transmisión Sexual y embarazos no deseados, enfatizó la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Esta educación sexual debe iniciar desde la población adolescente, ya que según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut), en México el inicio de la vida sexual activa ocurre a los 17.3 años y —de acuerdo con la Secretaría de Salud— cerca de 20% de las personas de 12 a 19 años no usó algún anticonceptivo en su primera relación sexual.