¿Te cuesta decir que “no”? Estas son las reglas de un psicólogo para poner límites y frenar las faltas de respeto

El especialista español, Juan Gabriel Rescalvo Somoza, compartió en su cuenta de Instagram @juanrescalvopsicologo 4 consejos prácticos para aprender a establecer límites saludables y proteger tu bienestar emocional centrándote en las necesidades propias, asumiendo el control de tus relaciones personales, fijando consecuencias y diferenciando la gravedad de las faltas.

Según el experto en crecimiento personal, estos límites se deben establecer en el momento en el que se detectan conductas recurrentes que generan malestar, frustración o sensación de ninguneo. Pueden realizarse en cualquier dinámica de convivencia, como relaciones de pareja, familiares, amistades e incluso en el entorno laboral.

Aplica para cualquier persona que actualmente esté tolerando comportamientos negativos por miedo al conflicto, el deseo de agradar o el temor al enfado ajeno. Parte de las recomendaciones sobre esta práctica, es que no te servirá para controlar a los demás, sino para definir qué es lo que harás para protegerte.

Asimismo, cabe destacar que no todas las situaciones exigen la misma reacción, por lo que se debe ser inquebrantable ante amenazas o manipulaciones, pero sí se puede actuar con mayor flexibilidad ante olvidos o malos entendidos.

¿Cuáles son los 4 consejos para poner límites según el psicólogo?