Alertan por picaduras de alacrán en México; van más de 131 mil casos y estos son los estados más afectados

De acuerdo con el Boletín Epidemiológico del Sistema Nacional de Vigilancia de la Secretaría de Salud (SSA), en lo que va del 2026, México acumuló un total de 131 mil 612 atenciones médicas por picaduras de alacrán, las cuales derivaron en 69 mil 155 atenciones médicas por intoxicación en mujeres y 62 mil 457 más en hombres.

Lista de estados afectados por picaduras de alacrán

El documento evidenció que este veneno se presenta más en las mujeres, sin embargo, también reveló la lista de los 16 estados con mayor actividad, que van de Sonora hasta Oaxaca, como:



Guanajuato: encabeza la lista con 28 mil 159 casos

encabeza la lista con 28 mil 159 casos Jalisco: le sigue con 22 mil 738 casos

le sigue con 22 mil 738 casos Guerrero: ubicado en el tercer lugar con 18 mil 596 casos

ubicado en el tercer lugar con 18 mil 596 casos Michoacán: en el cuarto lugar con 11 mil 230 casos

en el cuarto lugar con 11 mil 230 casos Morelos: cierra el top con 8 mil 841 casos

La SSA reveló los casos registrados por entidad por picaduras de alacrán.|Secretaría de Salud

¿Qué hacer si sufro una picadura de alacrán?

Según Redtox, los niveles de intoxicación y síntomas varían según la especie, y van desde:



Leve: con dolor intenso, adormecimiento local, nerviosismo y llanto incontrolable en menores de 4 años

con dolor intenso, adormecimiento local, nerviosismo y llanto incontrolable en menores de 4 años Moderada: genera secreción nasal, salivación abundante, sensación de cuerpo cortado, dolor de garganta, ceguera temporal, dificultad para respirar, dolor abdominal, nausea y vómito

genera secreción nasal, salivación abundante, sensación de cuerpo cortado, dolor de garganta, ceguera temporal, dificultad para respirar, dolor abdominal, nausea y vómito Grave: cambios en el ritmo cardíaco, trastornos del habla, palidez alrededor de los labios e inmovilidad total

¡El alacrán! 🦂



Si vives en una zona con presencia de alacranes, toma medidas preventivas:

● Fumiga tu casa regularmente.

● Usa zapatos cerrados y ropa larga.

● Revisa tu cama y ropa antes de acostarte.

● Mantén tu casa limpia y libre de escombros. pic.twitter.com/1gCFxqsaXe — SALUD México (@SSalud_mx) September 12, 2024

Una vez que tengas estos síntomas, el tratamiento y prevención es urgente, pues se requiere usar —obligatoriamente— el Antídoto Faboterápico antialacrán y acompañarlo con medicamentos para el dolor.

¿Cómo prevenir las picaduras de alacrán?

Lo ideal es prevenir la entrada a las viviendas, dando prioridad a los estados mencionados, colocando cielo raso, mosquiteros, encalar paredes exteriores, evitar andar descalzo, además de sacudir la ropa y zapatos antes de usarlos.

Cabe destacar que, como medidas de primeros auxilios, tanto la SSA como Birmex advierten que:



No se debe aplicar hielo

No se debe succionar el veneno

No realizar incisiones ni colocar torniquetes

El paciente sí o sí debe acudir a la clínica más cercana posible y atenderse con un médico.