Aumentan 38 casos de sarampión en México y estos son los estados con más contagios

La Secretaría de Salud (SSA) confirmó que el brote de sarampión en México alcanzó los 18,562 casos acumulados tras registrarse 38 nuevos contagios en este último corte. Este incremento mantiene el actual despliegue de vigilancia médica y estuvo contabilizando a los pacientes durante todo junio 2026.

Lista de estados que concentran el sarampión en México

La mayoría de los casos, según nuestra reportera de fuente Itzel García y la SSA, se reportan en las siguientes entidades:



Jalisco

Chiapas

Ciudad de México (CDMX)

Asimismo, se contabilizaron un total de 43 muertes acumuladas desde el inicio de la contingencia médica en febrero del 2025, ya que al ser viral y muy contagiosa, provoca complicaciones graves como neumonía o inflamación cerebral principalmente en infantes.

¿Quiénes deben de protegerse del brote de sarampión?

La alerta en el país aplica para los sectores más vulnerables, ya que el virus puede transmitirse a cualquier persona no vacunada, afectando principalmente a niños de 1 a 4 años, seguidos por el grupo de 5 a 9 años y adultos jóvenes de 25 a 29 años. Esto se debe a la dispersión y velocidad de contagio, ya que hay coberturas de vacunación incompletas desde hace años, sumado a la intensa movilidad demográfica dentro del territorio nacional.

Contra el sarampión, no bajemos la guardia. 💉 🛡



Vacunar es un acto de amor y protección. ❤



Asegúrate de que tus hijas e hijos de 6 meses a 12 años cuenten con su esquema de vacunación completo. 👶🏻👦🏻👧🏻



Encuentra tu centro de vacunación más cercano en https://t.co/WNIEbCdIWx… pic.twitter.com/3P5gCOmleY — SALUD México (@SSalud_mx) April 24, 2026

¿Cómo proteger a mi familia?

Las autoridades exhortaron a revisar que la población más vulnerable tenga su Cartilla Nacional de Salud completa, ya que el esquema es obligatorio y gratuito en el sector público. Solo se debe aplicar la vacuna SRP, que incluye las enfermedades como sarampión, rubéola y parotiditis, en el caso de niños, o el biológico SR que cubre sarampión y rubéola a adolescentes y adultos que no recuerden o no tengan el comprobante de vacunación.

Según los registros oficiales, la tasa de incidencia más alta del brote se concentra en bebés menores de un año, alcanzando los 90.78 casos por cada 100 mil habitantes, lo que los convierte en el sector con mayor riesgo de desarrollar complicaciones graves como neumonía o encefalitis.