Tanto el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) como el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) aseguraron que los terremotos no se pueden predecir con exactitud de fecha y hora, sin embargo, existen indicadores que son analizados diariamente por los sismólogos de que la tensión de las placas tectónicas llegan a un punto crítico, y así "adelantarnos" al Big One en la Falla de San Andrés.

En junio del 2004, la Fundación Nacional de Ciencias (NSF) y el USGS, perforaron un pozo profundo para instalar instrumentos directamente en la zona, cerca del punto de origen de los terremotos de magnitud 6 ocurridos en Parkfield, California. Este observatorio reveló los "verdaderos signos" de un posible terremoto inminente, y no tiene nada qué ver con los mitos de siempre.

Verdaderos signos de un posible terremoto inminente

Según la empresa dedicada a potenciar la ciencia y la investigación, Equipos y Laboratorios de Colombia, existen tres signos que "predicen" un terremoto inminente, y son:



Enjambres sísmicos: son pequeños temblores inusuales en zonas específicas que podrían indicar reacomodos en el suelo tectónico

son pequeños temblores inusuales en zonas específicas que podrían indicar reacomodos en el suelo tectónico Deformación del suelo: el uso de GPS y satélites detecta abultamientos o hundimientos milimétricos que también indican movimiento tectónico

el uso de GPS y satélites detecta abultamientos o hundimientos milimétricos que también indican movimiento tectónico Cambios en el agua subterránea: las variaciones en pozos o la composición química del agua como el radón —gas radiactivo natural, incoloro, inodoro e insípido— por la presión de las rocas

Estas variaciones en el suelo son las que alertan a los sismólogos y les ayudan a entender que se viene un movimiento del suelo, aunque no da margen de predicción.

¿A qué señales no hacerles caso? Mitos sobre los terremotos

La creencia popular estima que el "clima de temblor" advierte un terremoto, pero ni el comportamiento extraño de las mascotas, ni las nubes pequeñas y agrupadas o la luna llena, son señales de un sismo, mucho menos las luces que se llegan a ver por la triboluminiscencia —que ocurre por la fricción y ruptura de rocas ricas en cuarzo en la corteza terrestre—.

Es por ello que solo debemos basarnos en los sistemas que prevén minutos antes este tipo de eventos, como la Alerta Sísmica en México, que brinda segundos vitales una vez que la falla se rompe.