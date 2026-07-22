¿Quieres programar con IA? Ingeniero creador de una poderosa herramienta revela prompts infalibles para programar

Boris, ingeniero técnico de Anthropic y creador de Claude Code, reveló su metodología exacta para aprovechar este asistente de Inteligencia Artificial (IA) agentico, un sistema inteligente capaz de actuar con autonomía, tomar decisiones y ejecutar tareas complejas para cumplir un objetivo.

El ingeniero que construyo Claude Code acaba de soltar un video de 28 minutos donde te enseña a escribir prompts que realmente funcionan



He visto cursos de 300 dolares que no llegan ni a la mitad de lo que explica en los primeros 10 minutos



Archivos CLAUDE.md, atajos de… pic.twitter.com/4xQbQSOuEI — Jokker (@0xJokker) July 21, 2026

A diferencia de los chatbots tradicionales que solo responden preguntas, los agentes combinan razonamiento, planificación y memoria para resolver problemas por sí mismos, y con los prompts compartidos por el ingeniero, te ayudará a reducir drásticamente los tiempos de programación y las curvas de aprendizaje en los equipos de desarrollo.

Prompts para programar con IA según un ingeniero experto

A través de una conferencia, compartió una guía de uso y comandos exactos para exprimir el asistente de IA Claude Code, que, mediante instrucciones en la terminal, integra de forma nativa cualquier entorno de desarrollo IDE, como VS Code, Xcode o JetBrains. Luego, su implementación es inmediata tras la configuración inicial y su funcionamiento es local, por lo que no se necesita subir el código a bases de datos externas.

El único requisito para poder usarla es tener instalado Node.js en el equipo, un entorno de ejecución de código abierto que permite ejecutar JavaScript fuera del navegador web.

Estos son los prompts listos para copiar y pegar:

