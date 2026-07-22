¿Quieres programar con IA? Ingeniero creador de una poderosa herramienta revela prompts infalibles para programar
Boris, ingeniero técnico de una poderosa IA compartió sus mejores prompts para programar paso a paso, además de consejos para que puedas escribir los tuyos.
Boris, ingeniero técnico de Anthropic y creador de Claude Code, reveló su metodología exacta para aprovechar este asistente de Inteligencia Artificial (IA) agentico, un sistema inteligente capaz de actuar con autonomía, tomar decisiones y ejecutar tareas complejas para cumplir un objetivo.
El ingeniero que construyo Claude Code acaba de soltar un video de 28 minutos donde te enseña a escribir prompts que realmente funcionan— Jokker (@0xJokker) July 21, 2026
He visto cursos de 300 dolares que no llegan ni a la mitad de lo que explica en los primeros 10 minutos
Archivos CLAUDE.md, atajos de… pic.twitter.com/4xQbQSOuEI
A diferencia de los chatbots tradicionales que solo responden preguntas, los agentes combinan razonamiento, planificación y memoria para resolver problemas por sí mismos, y con los prompts compartidos por el ingeniero, te ayudará a reducir drásticamente los tiempos de programación y las curvas de aprendizaje en los equipos de desarrollo.
Prompts para programar con IA según un ingeniero experto
A través de una conferencia, compartió una guía de uso y comandos exactos para exprimir el asistente de IA Claude Code, que, mediante instrucciones en la terminal, integra de forma nativa cualquier entorno de desarrollo IDE, como VS Code, Xcode o JetBrains. Luego, su implementación es inmediata tras la configuración inicial y su funcionamiento es local, por lo que no se necesita subir el código a bases de datos externas.
El único requisito para poder usarla es tener instalado Node.js en el equipo, un entorno de ejecución de código abierto que permite ejecutar JavaScript fuera del navegador web.
Estos son los prompts listos para copiar y pegar:
- /theme: permite configurar la interfaz visual de la terminal, alternando entre modo claro, oscuro o temas adaptados para daltonismo
- /install-github-app: instala la integración oficial para mencionar a la IA directamente en los issues o pull requests de GitHub
- ¿Cómo se usa esta parte del código? ¿Cómo instancio esto?: ideal para explorar repositorios desconocidos. La IA no solo busca texto, sino que analiza cómo se utilizan las clases y genera una respuesta similar a una documentación oficial
- ¿Por qué esta función tiene [X cantidad] argumentos? ¿Por qué se llaman de esa forma tan rara?: rastrea el historial de Git para explicar las decisiones de desarrollo pasadas, identificando quién hizo los cambios y a qué problemas estaban ligados
- ¿Qué shippeé esta semana?: Lee los registros del usuario y genera un resumen automático y formateado del trabajo completado, perfecto para reportar en juntas de seguimiento
- Brainstorm ideas, haz un plan y pásamelo para que lo apruebe antes de escribir código: previene errores al obligar a la IA a estructurar lógicamente una solución antes de que intente generar funcionalidades masivas de una sola vez
- Commit push PR: automatiza el control de versiones. La IA revisa el historial, formatea el código, hace el commit, crea la rama, la sube al repositorio y abre el pull request por sí sola