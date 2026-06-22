¡Cuidado en redes sociales! Alertan por retos virales peligrosos durante el Mundial 2026

En pleno desarrollo de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) federal y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México lanzaron una alerta conjunta. Las autoridades emitieron una serie de recomendaciones urgentes para prevenir los riesgos provocados por retos virales peligrosos que se están difundiendo en redes sociales con el único fin de ganar me gusta y reproducciones aprovechando la euforia mundialista.

De acuerdo con las autoridades, este tipo de torneos internacionales suele prestarse para que los creadores de contenido o promotores de desafíos incentiven a los usuarios, especialmente a los jóvenes, a realizar conductas extremas. A cambio de etiquetas y tendencias asociadas al torneo, les prometen reconocimiento, popularidad rápida o miles de seguidores, ocultando el peligro real detrás de la pantalla.

Alertan sobre desafíos peligrosos en Mundial 2026

Las policías cibernéticas explicaron que la justa deportiva puede aumentar la aparición de desafíos que ponen en riesgo directo la vida y la integridad física. Entre las conductas de riesgo que ya se tienen detectadas se encuentran:



Invasión de espacios: Personas que intentan meterse a zonas restringidas de los estadios

Personas que intentan meterse a zonas restringidas de Maniobras de peligro: Realizar acrobacias o acciones temerarias en vialidades cercanas a las sedes deportivas, transportes públicos o lugares muy concurridos para tomarse fotos.

Realizar acrobacias o acciones temerarias en vialidades cercanas a las sedes deportivas, transportes públicos o lugares muy concurridos para tomarse fotos. Vandalismo y excesos: Escalar estructuras urbanas, cometer actos de vandalismo para generar contenido polémico o entrar en dinámicas que implican el consumo excesivo de alcohol y otras sustancias en medio de las celebraciones.

#ComunicadoConjunto | #Mundial2026 l La @SSPCMexico y la #SSC de la #CiudadDeMéxico, en el marco de la Copa Mundial de Futbol 2026, emiten recomendaciones para prevenir riesgos asociados con la difusión de retos virales peligrosos utilizados para generar contenido en redes… pic.twitter.com/qW9xS9P8IU — SSC CDMX (@SSC_CDMX) June 22, 2026

Medidas para la protección de menores de edad en el Mundial 2026

Para frenar este fenómeno, los cuerpos de seguridad emitieron una guía básica de prevención para toda la ciudadanía:

Evita por completo participar en desafíos de internet que pongan en riesgo tu físico o te obliguen a romper las medidas de seguridad de los eventos oficiales. Piensa en las consecuencias legales y físicas antes de sumarte a cualquier tendencia de internet y desconfía de las publicaciones que te exijan conductas extremas.

También se hace un llamado especial a los padres de familia para supervisar la actividad digital de niñas, niños y adolescentes, orientándolos sobre los riesgos reales de estos juegos. Si detectas contenido que promueva la violencia o el peligro dentro de las plataformas, repórtalo de inmediato dentro de la misma aplicación y mantente informado solo por canales oficiales.