“Se lo prometí": Joven de Celaya llega con cenizas de su padre a apoyar a la Selección Azteca en el Mundial 2026

La pasión por el futbol llega hasta los sentimientos más profundos. Con ello en mente, un luchador originario de Celaya, Guanajuato, llegó a Paseo de la Reforma hoy miércoles 24 de junio de 2026, llevando una urna con las cenizas de su padre, para poder apreciar el partido de México vs. Chequia de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La promesa cumplida: Un fanático recuerda a su padre en el Mundial 2026

El joven narró que vino desde su hogar con el fin de apoyar a la Selección Azteca, justo hoy que es el partido de México contra Chequia en el Estadio Ciudad de México.

“Sí se pudo. Mi papá presente. Se lo prometí y aquí estamos desde Celaya, Guanajuato”, narró a cámaras y micrófonos de Azteca Noticias.

Desde Celaya, Guanajuato, llegó al Ángel de la Independencia con un pequeño cofre que guarda las cenizas de su padre.



Cumplió la promesa de vivir juntos la máxima fiesta del futbol y acompañar a México en una jornada llena de emoción y recuerdos.



Vía @Galicia_Edgar… pic.twitter.com/AlO0QlbE27 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 24, 2026

Además de la urna, trajo una manta con el mensaje: “Papá: Te prometí que juntos vendríamos al Mundial. Te amo. Dios te bendiga” y también carga una réplica del trofeo de la Copa Mundial.

México vs. Chequia: El ambiente en el Ángel de la Independencia

Además, el luchador El Santo acudió a bordo de un automóvil clásico a las inmediaciones del Paseo de la Reforma para tomarse fotografías con varios aficionados, quienes acudieron para apoyar el partido México contra Chequia.