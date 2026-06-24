Mientras dormía: Euforia mundialista inunda Ángel de la Independencia y activan cortes viales por el México vs. Chequia

La fiebre de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ paralizó por completo la capital del país durante la noche y madrugada. Con celebraciones multiculturales y el despliegue de operativos de seguridad masivos, la Ciudad de México se transformó por completo mientras usted dormía.

El emblemático Ángel de la Independencia se convirtió una vez más en el epicentro de la fiesta futbolera. A pesar de que el partido de la fase de grupos entre la selección de Colombia y la de República Democrática del Congo se jugó en Guadalajara, miles de aficionados radicados en la capital salieron a festejar la victoria del cuadro sudamericano.

Frente a las pantallas gigantes que ya calientan motores para el encuentro de México contra Chequia, se congregaron más de 5 mil personas —entre rolos, paisas, parceros y mexicanos— en una muestra de hermandad donde nacionales y extranjeros celebraron el pase de Colombia a la siguiente ronda y se unieron para apoyar a la Selección Mexicana.

¡El fútbol une naciones! Afición colombiana y mexicana festeja en el Ángel de la Independencia



Aunque el partido contra la República Democrática del Congo se jugó en Guadalajara, más de 5 mil hinchas colombianos y mexicanos se reunieron en el Ángel de la Independencia de la… pic.twitter.com/lKhRmLBwjE — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 24, 2026

Operativos y cierres viales: Periférico y Reforma colapsados

Sin embargo, la euforia mundialista también trajo consigo importantes complicaciones para la movilidad en la capital, las cuales continuaron desarrollándose durante la madrugada. Si tienes que circular por la ciudad, es necesario tomar precauciones ante los cortes de circulación y filtros de seguridad implementados por las autoridades locales.

Vialidad en la CDMX: Reportan cortes y filtros por el México vs. Chequia



Toma tus precauciones si circulas por la capital ante los operativos viales por el partido. En las inmediaciones del Estadio Ciudad de México, se mantiene un corte vial en Periférico a la altura de México… pic.twitter.com/g0jqoeJVqi — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 24, 2026

En las inmediaciones del Estadio Ciudad de México, la policía mantiene un corte vial total sobre el Periférico, específicamente a la altura de México 68 en dirección hacia Taxqueña. Asimismo, los carriles centrales de Paseo de la Reforma continúan completamente cerrados en ambos sentidos a la altura del Ángel de la Independencia debido al montaje de diversas estructuras de patrocinadores y eventos masivos, advirtiendo que calles aledañas como Florencia y Río Tíber se cerrarán por completo en las próximas horas.

Activan el operativo “Última Milla” con miles de policías

Para garantizar la seguridad de los miles de aficionados que asistirán al esperado partido entre México y Chequia, el Gobierno de la Ciudad de México blindó las sedes deportivas y turísticas.

Más de 7 mil 500 elementos de la Policía de la CDMX, apoyados de manera directa por fuerzas federales, resguardan el Estadio Ciudad de México. Como parte de esta estrategia, las autoridades activaron el operativo especial “Última Milla”, el cual contempla filtros estrictos de revisión, cierres viales perimetrales y un fuerte control de accesos para evitar incidentes antes, durante y después del partido.