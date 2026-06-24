Mientras dormía: Euforia mundialista inunda Ángel de la Independencia y activan cortes viales por el México vs. Chequia
El Ángel de la Independencia vibró con más de 5 mil aficionados listos para el Mundial. Sin embargo, la fiesta dejó cierres totales en Paseo de la Reforma y Periférico.
La fiebre de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ paralizó por completo la capital del país durante la noche y madrugada. Con celebraciones multiculturales y el despliegue de operativos de seguridad masivos, la Ciudad de México se transformó por completo mientras usted dormía.
El emblemático Ángel de la Independencia se convirtió una vez más en el epicentro de la fiesta futbolera. A pesar de que el partido de la fase de grupos entre la selección de Colombia y la de República Democrática del Congo se jugó en Guadalajara, miles de aficionados radicados en la capital salieron a festejar la victoria del cuadro sudamericano.
Frente a las pantallas gigantes que ya calientan motores para el encuentro de México contra Chequia, se congregaron más de 5 mil personas —entre rolos, paisas, parceros y mexicanos— en una muestra de hermandad donde nacionales y extranjeros celebraron el pase de Colombia a la siguiente ronda y se unieron para apoyar a la Selección Mexicana.
¡El fútbol une naciones! Afición colombiana y mexicana festeja en el Ángel de la Independencia— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 24, 2026
Aunque el partido contra la República Democrática del Congo se jugó en Guadalajara, más de 5 mil hinchas colombianos y mexicanos se reunieron en el Ángel de la Independencia de la… pic.twitter.com/lKhRmLBwjE
Operativos y cierres viales: Periférico y Reforma colapsados
Sin embargo, la euforia mundialista también trajo consigo importantes complicaciones para la movilidad en la capital, las cuales continuaron desarrollándose durante la madrugada. Si tienes que circular por la ciudad, es necesario tomar precauciones ante los cortes de circulación y filtros de seguridad implementados por las autoridades locales.
Vialidad en la CDMX: Reportan cortes y filtros por el México vs. Chequia— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 24, 2026
Toma tus precauciones si circulas por la capital ante los operativos viales por el partido. En las inmediaciones del Estadio Ciudad de México, se mantiene un corte vial en Periférico a la altura de México… pic.twitter.com/g0jqoeJVqi
En las inmediaciones del Estadio Ciudad de México, la policía mantiene un corte vial total sobre el Periférico, específicamente a la altura de México 68 en dirección hacia Taxqueña. Asimismo, los carriles centrales de Paseo de la Reforma continúan completamente cerrados en ambos sentidos a la altura del Ángel de la Independencia debido al montaje de diversas estructuras de patrocinadores y eventos masivos, advirtiendo que calles aledañas como Florencia y Río Tíber se cerrarán por completo en las próximas horas.
Activan el operativo “Última Milla” con miles de policías
Para garantizar la seguridad de los miles de aficionados que asistirán al esperado partido entre México y Chequia, el Gobierno de la Ciudad de México blindó las sedes deportivas y turísticas.
Más de 7 mil 500 elementos de la Policía de la CDMX, apoyados de manera directa por fuerzas federales, resguardan el Estadio Ciudad de México. Como parte de esta estrategia, las autoridades activaron el operativo especial “Última Milla”, el cual contempla filtros estrictos de revisión, cierres viales perimetrales y un fuerte control de accesos para evitar incidentes antes, durante y después del partido.
Más de 7 mil 500 policías, apoyados por fuerzas federales, resguardan las inmediaciones del Estadio Ciudad de México para el partido entre México y Chequia de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 24, 2026
Se activó el operativo “Última Milla” con filtros de seguridad, cierres viales y… pic.twitter.com/Dz5upxPdTg