¿Cuántos partidos faltan del Mundial 2026 en Guadalajara y Monterrey? Fechas, horarios y cierres viales

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ sigue avanzando en su ronda de Fase de Grupos por territorio mexicano; mientras el país se pintó de verde para hacer pesar la localía de la Selección Mexicana en sus victorias ante Sudáfrica y Corea del Sur, varios equipos continúan dando alegría con su participación en sedes como Guadalajara y Monterrey.

Ante el inminente avance del calendario de partidos por territorio mexicano surge la duda ante miles de aficionados: ¿cuántos partidos restan por jugarse en cada sede de México?

No te preocupes, en Azteca Noticias te damos todos los detalles: calendario de partidos restantes, horarios y cierres viales del Mundial 2026 en Guadalajara y Monterrey.

¿Qué partidos faltan por jugarse del Mundial 2026 en Guadalajara?

La actividad mundialista entra en su etapa decisiva y Guadalajara se prepara para recibir los últimos encuentros programados dentro de la primera fase del torneo. Hasta ahora, la ciudad ya fue escenario de dos compromisos internacionales que atrajeron a miles de aficionados al Estadio Guadalajara.

Los partidos que aún restan por disputarse en la Perla Tapatía son:



Colombia vs República Democrática del Congo | 22 de junio | 20:00 horas

| 22 de junio | 20:00 horas Uruguay vs España | 26 de junio | 18:00 horas

Con estos encuentros concluirá la actividad del Mundial 2026 en el Estadio Guadalajara, una sede que ha vivido semanas de intensa actividad deportiva, turística y comercial gracias a la llegada de miles de visitantes nacionales y extranjeros.

Las autoridades mantendrán operativos especiales en las inmediaciones del estadio, principalmente en:



Laterales de Periférico Poniente

Avenida Vallarta

Avenida del Bajío

Avenida del Bosque

Avenida Inglaterra

Avenida Aviación

Además, continúan restricciones parciales en calles del Centro Histórico por las actividades del Fan Fest instalado en Plaza Liberación.

¿Cuáles son los partidos restantes y los cierres viales en Monterrey?

Monterrey también entra en la recta final de su calendario mundialista. La sede regiomontana todavía albergará encuentros de fase de grupos y uno de eliminación directa, por lo que el flujo de visitantes continuará durante los próximos días.

Los partidos pendientes en el Estadio Monterrey son:



Sudáfrica vs Corea del Sur | 24 de junio | 19:00 horas

Dieciseisavos de final | 29 de junio | 19:00 horas

Para estos compromisos permanecerán activos los operativos de movilidad alrededor del inmueble.

Las principales avenidas con restricciones serán:



Avenida Exposición

Avenida Las Torres

Avenida Nuevo León

Avenida Pablo Livas

También habrá accesos controlados en sectores como La Hacienda, Alameda de la Hacienda, La Quinta y Tolteca.

Las autoridades locales informaron que los cierres comienzan hasta 12 horas antes de cada partido y permanecen vigentes durante el desarrollo del encuentro, además de extenderse varias horas después del silbatazo final para facilitar la salida de los asistentes.

¿Cómo llegar a los estadios del Mundial 2026?

Tanto Guadalajara como Monterrey recomiendan evitar el uso del automóvil particular durante los días de partido.

En Guadalajara estará disponible el servicio Ride al Estadio con salidas desde Auditorio Telmex, Plaza Patria y Expo Guadalajara; en Monterrey operará el sistema Park & Ride desde distintos puntos estratégicos de la ciudad, permitiendo a los aficionados trasladarse de manera más rápida y segura hacia las sedes mundialistas.

Con la

llegando a su desenlace, cada partido del Mundial 2026 adquiere una importancia especial; por ello, conocer los horarios, rutas de acceso y cierres viales puede marcar la diferencia para disfrutar la experiencia sin contratiempos.