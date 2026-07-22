¿Ocurrió por golpes? Revelan causa de muerte de hombre encontrado en el Motel Nueva Castilla, en Nuevo León

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León dio a conocer los resultados de la autopsia practicada al cuerpo de un hombre encontrado en el Motel Nueva Castilla, donde murió Debanhi Escobar en 2022.

Hallan cuerpo en el Motel Nueva Castilla en Nuevo León

En una tarjeta informativa, la representación social detalló que encontraron el cuerpo a las 1:08 horas del 20 de julio de 2026, después de que personal acudió al lugar localizado en la carretera Monterrey-Nuevo Laredo, después de haber recibido el reporte de una persona sin vida.

Los primeros indicios establecen que el cuerpo tenía un avanzado estado de descomposición en la cochera de la habitación 156, por lo que personal de la Agencia Estatal de Investigación y del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales realizó el procesamiento de la escena y ordenó el traslado de los restos al servicio médico forense.

¿Qué reveló la autopsia de la persona encontrada en el Motel Nueva Castilla?

A consecuencia del estado en el que se encontraba el cadáver, al inicio no fue posible determinar las causas de la muerte de dicha persona. Tras los análisis forenses respectivos, la dependencia confirmó que el hombre murió de un infarto agudo al miocardio, con lo cual descartaron que se haya tratado de una muerte por lesiones externas.

El historial del Motel Nueva Castilla tras el caso Debanhi Escobar

Cabe recordar que el Motel Nueva Castilla es recordado debido a que en ese lugar fue encontrado el cuerpo de Debanhi Escobar, quien llevaba desaparecida 13 días y fue encontrada en la cisterna del lugar en abril de 2022, día después de que las autoridades habían hecho un cateo en el motel, sin hallarla en esa ocasión.

Después de lo sucedido, el recinto dejó de funcionar y estaba asegurado por la Fiscalía, al ser parte de las investigaciones. Después, el inmueble quedó en estado de abandono, con lo cual comenzó a ser frecuentado por exploradores urbanos y creadores de contenido.

