Ley Dafne: En qué consiste la propuesta que nace tras el caso de la menor de 13 años fallecida en Academia Militarizada

Después de la trágica muerte de Dafne Zapata Quintos en la Academia Militarizada de Marina Doenitz en Ciudad Madero, Tamaulipas, la familia de la menor decidió implementar una ley que regulariza este tipo de instituciones educativas.

¿En qué consiste, qué otros casos ha habido y qué es lo último que se sabe de la muerte de Dafne?

🟣 ¿Qué es la #LeyDafne?



La iniciativa nació tras la muerte de Dafne Zapata Quintos, de 13 años, durante un campamento en una academia militarizada de #Tamaulipas.



La propuesta busca prohibir prácticas como novatadas, castigos físicos, tortura y ejercicios extremos contra… pic.twitter.com/5R8cXJ1UWn — adn Noticias (@adnnoticiasmx) July 22, 2026

¿En qué consiste la ley Dafne?

La Ley Dafne es una iniciativa, todavía, surgida este 2026, luego de los hechos sucedidos en la Academia Militarizada de Tamaulipas el día 16 de julio.

La propuesta buscaría regular la forma en la que funcionan los campamentos y academias militarizadas de México, estos son los puntos importantes:

- Prohibición de novatadas y castigos físicos: Estaría completamente prohibido maltratar, torturar y hacer novatadas a los menores de edad.

- Se prohiben ejercicios: Dentro de los puntos también se incluye la prohibición de actividades físicas agotantes que pongan en riesgo la vida de los niños.

- Supervisión: Se pedirán marcols legales y protocolos específicos para que este tipo de instituciones puedan operar.

Caso de Dafne Zapata Quintos

Dafne Zapata Quintos, de 13 años de edad, ingresó el lunes 13 de julio a la Academia Militarizada de Marina Doenitz para tomar un curso de verano; de acuerdo a Alejandra Quintos, su mamá, la menor iba en buenas condiciones de salud.

Al día siguiente, martes 14 de julio, el personal le dijo a Alejandra que la menor se había desmayado. Después le aseguraron que solo requería reposo.

La noche del 16 de julio la institución volvió a llamar para reportar que la niña presentaba tos, vómito e incontinencia, por lo que la metieron a bañar. Tras esto, la menor se desvaneció y perdió la vida.

La necropsia determinó que falleció por asfixia por sumersión, pulmones llenos de agua, además la menor presentaba huellas de golpes. Familiares y exalumnos han denunciado públicamente abusos, amenazas y violencia física dentro del plantel.

🚨La muerte de Dafne podría tener una nueva línea de investigación: la lista de útiles podría ser parte importante de lo que pasó con el fallecimiento de la menor⚠️#CiudadDesnuda en @maraduron10 y @yunuecuevas | https://t.co/MSrQwruYky pic.twitter.com/swW6ynbn9b — adn Noticias (@adnnoticiasmx) July 22, 2026

Otros casos como el de Dafne: Erick Leonardo

El caso de Dafne se suma al de Erick Leonardo Terán Torbellín, un menor de 13 años que falleció el 25 de abril de 2025 durante un campamento en Morelos, organizado por la Academia Militarizada Ollín Cuauhtémoc, con sede en la alcaldía Cuauhtémoc, CDMX.

El menor murió debido a un estallamiento de vísceras provocado por golpes recibidos durante su tiempo en la academia.

¿Qué es lo último que se sabe del caso de Dafne?

Tras una reunión con personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas:

