Detienen a depredadores de menores en Oaxaca; así operaban en Sierra Sur, Costa y Mixteca

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) detuvo a 3 hombres acusados de cometer abuso sexual agravado, violación y pederastia en contra de niñas y adolescentes en 3 regiones del estado, aprovechando el entorno cercano familiar y escolar. De acuerdo con la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), se ejecutaron —en julio del 2026— las órdenes de aprehensión en contra de estos victimarios en lugares diferentes, Sierra Sur, Costa y Mixteca, capturando así a A.C., F.M.S., y M.V.S, gracias las labores de inteligencia y localización tras las denuncias.

¿Cómo operaban los depredadores de menores en Oaxaca?

Los hechos se registraron entre los años 2015 y 2022, y el modus operandi da cada uno de los agresores sexuales fue el siguiente:



A.C.: identificado como el probable padre de la víctima, está acusado de abuso sexual agravado cometido en febrero del 2019 en San Jerónimo Coatlán. El testimonio de la menor indica que fue amenazada y trasladada en motocicleta al paraje La Juquilita, donde sufrió la agresión sexual. El sujeto fue detenido en calles de Miahuatlán de Porfirio Díaz

identificado como el probable padre de la víctima, está acusado de abuso sexual agravado cometido en febrero del 2019 en San Jerónimo Coatlán. El testimonio de la menor indica que fue amenazada y trasladada en motocicleta al paraje La Juquilita, donde sufrió la agresión sexual. El sujeto fue detenido en calles de Miahuatlán de Porfirio Díaz F.M.S.: violó a su víctima en julio de 2015 en San Pedro Pochutla, desgraciadamente se descubrió su agresión tras confirmarse el embarazo de la víctima. La testigo relató que el sujeto aprovechó la confianza familiar para abusar de ella en una zona cerril mientras recolectaban leña, amenazándola para que no hablara

violó a su víctima en julio de 2015 en San Pedro Pochutla, desgraciadamente se descubrió su agresión tras confirmarse el embarazo de la víctima. La testigo relató que el sujeto aprovechó la confianza familiar para abusar de ella en una zona cerril mientras recolectaban leña, amenazándola para que no hablara M.V.S.: se desempeñaba como supuesto profesor de un centro educativo, y fue detenido por el delito de pederastia en agravio de una niña, a quien agredió en enero del 2022 al interior de un salón de clases de una institución educativa ubicada en el municipio de Tlaxiaco

Ahora, los 3 detenidos, fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales correspondientes, quienes determinarán la situación legal de los imputados en los próximos días conforme al derecho constitucional.

❗️ El abuso sexual no se calla, se denuncia ❗️



Acude a la Fiscalía Especializada en Justicia para Niñas, Niños y Adolescentes.



Centro Administrativo "Gral. Porfirio Díaz", Edificio Jesús "Chú" Rasgado, 2° Nivel, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca



951 501 6900 ext.… pic.twitter.com/pXpbTD9ZBq — Fiscalía General (@FISCALIA_GobOax) July 18, 2026

Se estima que a A.C., cuyo delito fue un abuso sexual agravado, se le pueda condenar de 9 a 19.5 años de prisión; a F.M.S., quien cometió una violación agravada, una pena de 25 a 30.5 años; y —finalmente— a M.V.S, que fue un pederasta de la zona Mixteca, de 18 a 30 años de cárcel.