Hallan a cuerpos de dos hombres dentro de ataúdes en Navolato, Sinaloa: Serían padre e hijo

Los cuerpos de dos personas fueron encontrados en el municipio de Navolato, en el estado de Sinaloa, ambos estaban dentro de ataúdes y la forma en la que encontraron los restos indican que fue por homicidio.

¿En qué condiciones se encontraron ambos cuerpos y quiénes son los fallecidos?

Encuentran cuerpos frente a expendio de Aguapepito

El reporte llevó a las autoridades hasta la entrada del poblado de Aguapepito, que pertenece a la sindicatura de Sataya, en Navolato.

Habitantes del lugar notaron un movimiento extraño en un domicilio ubicado justo frente a un negocio de bebidas y, al asomarse a la casa, vieron varias cajas sospechosas en los cuartos.

Descubren dos ataúdes con cuerpos

Cuando se acercaron a revisar lo que estaba sucediendo, los vecinos encontraron una escena terrible. Dentro de la casa había dos ataúdes de madera y, cuando abrieron ambas tapas, descubrieron los restos de dos hombres.

Ambos cuerpos tenían impactos de bala y evidentes huellas de violencia física.

¿Quiénes son las dos personas que encontraron?

Aunque la Fiscalía General del Estado de Sinaloa no ha dado a conocer los nombres, la identificación ni el reporte oficial de las víctimas, en la comunidad se dijo, de manera extraoficial, que la identidad de los fallecidos se trataría de un padre y su hijo.

De acuerdo a lo que se dijo, ellos serían Pedro, de 50 años de edad y Pedro, 27 años de edad, los dos llevarían el mismo nombre.

⚠️ La tragedia que golpea a #Sinaloa comenzó hace 22 meses con una escalada de violencia ligada al crimen organizado.



Pese al despliegue de Guardia Nacional, Ejército y Marina, la crisis no cede: empresarios denuncian 40 mil empleos perdidos y 10 mil empresas cerradas, con… pic.twitter.com/PZqWWlFFMn — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 22, 2026

Aseguran escena donde encontraron los cuerpos

Después de la llamada de los pobladores que descubrieron los cuerpos, patrullas de la policía municipal llegaron para resguardar el inmbueble donde se dio el hallazgo.

Tiempo después llegaron los agentes de la fiscalía especializada y peritos en criminalística, quienes se encargaron de recabar todas las pruebas y hacer el traslado de los féretros al servicio médico forense.

Inician investigaciones para dar con responsables

Hasta este momento no hay personas detenidas por estos hechos.

Las autoridades abrieron una carpeta de investigación por el delito de homicidio para determinar que provocó este crimen, confirmar si las víctimas eran familiares y rastrear a quienes abandonaron las cajas fúnebres en la propiedad.