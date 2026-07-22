Lo detuvieron con 836 mil pesos en efectivo: Cae en Ciudad Juárez Gerardo “N”, presunto líder del grupo criminal “Los Mexicles”

La Fiscalía General del estado de Chihuahua confirmó la detención de Gerardo "N", en Ciudad Juárez, presunto líder del grupo criminal y generador de violencia en la entidad, "Los Mexicles".

¿Cómo fue el operativo que realizaron autoridades estatales en su contra y cómo fue detenido?

¿En dónde capturaron al líder de "Los Mexicles"?

Elementos de la Fiscalía de Chihuahua realizaron un operativo en la zona residencial llamada implementaron una Bosques de Senecú, en Ciudad Juárez.

En dicho lugar, las autoridades lograron ubicar y detener a Gerardo “N”, de 33 años de edad, quien intentaba mantener un bajo perfil dentro de una lujosa propiedad que está valuada en más de 13 millones de pesos.

Así detuvieron a Gerardo "N"

Cuando las autoridades hicieron el cateo en la casa, los agentes localizaron al sospechoso junto con su pareja sentimental, su esposa.

Durante la revisión del inmueble, las autoridades aseguraron ocho armas de fuego cortas, dosis de droga y un total de 836 mil pesos en efectivo, dinero presuntamente proveniente de actividades ilícitas en la frontera de la entidad.

¿Quiénes son "Los Mexicles"?

Según las carpetas y la información con la que ya cuenta la fiscalía estatal, Gerardo “N” operaba como el líder principal de la pandilla conocida como "Los Mexicles".

Esta grupo delincuencial generado de violencia trabaja en alianza directa con la facción de Gente Nueva y el Cártel de Sinaloa para controlar la venta de sustancias y otros delitos de alto impacto en la zona norte de Chihuahua.

🚨 Capturan al presunto líder de Los Mexicles en #CiudadJuárez.



La Fiscalía de #Chihuahua informó la detención de Gerardo "L. G.", de 33 años, señalado como presunto líder de Los Mexicles, durante un operativo en el fraccionamiento Bosques de Senecú.



De acuerdo con la Fiscalía,… pic.twitter.com/W6B1SzNueX — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 22, 2026

Se convirtió en líder luego de la muerte de "El Lalo"

El ahora detenido se convirtió en cabeza de la organización criminal luego de Jesús Eduardo Soto Rodríguez, alias “El Lalo”.

Este criminal fue capturado por las autoridades en Juárez en el año 2020 y después fue enviado a un centro federal de readaptación social en el estado de Chiapas, lo que provocó reacomodos en el mando de la banda.

FGR se queda con el detenido

Por el tipo de caso de delincuencia organizada y objetos decomisados, Gerardo “N” fue trasladado con un dispositivo de seguridad.

La fiscalía del estado lo puso a disposición de la Fiscalía General de la República, FGR, donde definirán qué es lo que va a suceder con el líder de "Los Mexicles".