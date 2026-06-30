Así impactará realmente la caída de petróleo en tu gasto diario y el costo de la gasolina en México

Luego de la caída del petróleo a nivel mundial —cuya caída se asemeja a lo registrado en el 2020—, la gente se pregunta si bajará el precio de la gasolina para el gasto diario en México, en Azteca Noticias te decimos a quién "aplica" y la excepciones de este indicador global.

¿Por qué se desplomó el precio del petróleo?

Según los mercados internacionales, los frutos del petróleo registraron durante este mes de junio su mayor caída trimestral con un 20% acumulado, cifra que no habíamos visto desde inicios del 2020. Esta volatilidad fue impulsada por un aumento en la oferta global debido a la salida de buques disponibles del golfo Pérsico, esto en medio de un tenso alto al fuego en Medio Oriente y las negociaciones en Doha.

La liberación comercial de barcos petroleros —previamente bloqueados— inundó temporalmente el mercado con nueva oferta de crudo, lo que empujó los precios hacia abajo hasta niveles previos al conflicto armado.

¿Cómo afectará la caída del petróleo al precio de la gasolina en México?

Aunque la materia prima sea más barata, esto no significa una reducción directa ni inmediata en las gasolineras de México, por lo que los automovilistas no verán el mismo desplome del 20% en su ticket de compra diario, esto debido a la estructura de impuestos vigente.

La Estrategia Nacional para Estabilizar el Precio de la Gasolina es un acuerdo con empresas gasolineras, orientado a mantener el precio de la gasolina con octanaje menor a 91, por debajo de los 24 pesos por litro. pic.twitter.com/JbcVXNSQ43 — Hacienda (@Hacienda_Mexico) March 11, 2026

De hecho, cuando el petróleo baja, el país aprovecha para reducir los subsidios y cobrar los impuestos completos; y según la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), para la última semana de junio 2026, la gasolina Premium se mantuvo con un estímulo fiscal del 0%.

Esto significa que los automovilistas deben pagar completa la cuota del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), que equivale a $5.66 pesos por litro.

¿Cómo ahorrar en el precio del petróleo?

Ya que el costo del combustible está liberado y no bajará de forma automática por la caída internacional, la mejor forma de proteger tu gasto diario es seguir nuestras notas sobre el precio de la gasolina en México, donde comparamos los precios por entidad y calidad.