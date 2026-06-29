¿Te conviene llenar el tanque? Así queda el precio de la gasolina en México para el cierre de junio 2026; costos por estado

¡Qué no te tome por sorpresa! El litro de gasolina en México registró cambios importantes para este 29 de junio 2026 en distintas regiones del país; te compartimos el nuevo precio de la Magna, Premium y Diésel.

En algunas zonas, el precio de la gasolina Premium supera los 29 pesos el litro. Azteca Noticias te comparte la lista de costos.

¿A cuánto está el litro de gasolina en México en junio 2026?

Gasolina Regular precio por litro: 23.69 pesos.

Precio de gasolina Premium por litro: 28.48 pesos.

Diésel por litro: 27.13 pesos.

Precio del gas natural para este 29 de junio 2026

Mínimo por litro: 10.99 pesos.

Promedio por litro: 12.60 pesos.

Máximo por litro: 14.49 pesos.

Precio de la gasolina en CDMX HOY 29 de junio 2026

Gasolina Regular precio por litro: 23.81 pesos.

Precio de gasolina Premium por litro: 28.73 pesos.

Diésel por litro: 26.99 pesos.

Precio de gasolina en Edomex este 29 de junio 2026

Gasolina Regular precio por litro: 23.66 pesos.

Precio de gasolina Premium por litro: 28.06 pesos.

Diésel por litro: 26.79 pesos.

Precio de gasolina en Jalisco para junio 2026

El precio de la gasolina en Guadalajara registró cambios importantes para el último lunes de junio 2026.



Gasolina Regular precio por litro: 24.00 pesos.

Precio de gasolina Premium por litro: 29.28 pesos.

Diésel por litro: 27.24 pesos.

Precio del litro de gasolina en Monterrey HOY 29 de junio 2026

El precio de la gasolina en Monterrey registró cambios importantes para los últimos días del mes de junio 2026, pero ¿a cuánto sale llenar el tanque en Nuevo León?



Gasolina Regular precio por litro: 24.06 pesos.

Precio de gasolina Premium por litro: 29.51 pesos.

Diésel por litro: 27.08 pesos.

¿A cuánto está el litro de gasolina en Tlaxcala HOY?

Gasolina Regular precio por litro: 23.48 pesos.

Precio de gasolina Premium por litro: 27.26 pesos.

Diésel por litro: 26.64 pesos.

Precio de gasolina en Hidalgo hoy 28 de junio 2026

Gasolina Regular precio por litro: 23.56 pesos.

Precio de gasolina Premium por litro: 27.16 pesos.

Diésel por litro: 26.79 pesos.

¿A cuánto sale llenar el tanque en México?

¡Atención, mexicanos! Se estima que llenar el tanque en México con gasolina Magna oscila entre los $947.60 pesos por 40 litros , mientras que llenarlo con gasolina Premium se ubica entre los $1,139.60 pesos por 40 litros.

Por otro lado, los vehículos con 60 litros disponibles en el tanque podrían pagar $1,420.80 pesos por gasolina magna y $1,708 .80 por gasolina Premium.

¿En qué lugar es más barato el precio de la gasolina?

Hidalgo , es una de las zonas en la que el precio de la gasolina es más barato, ubicándose en 23.56 pesos por litro , seguido de la Estado de México (Edomex) en 23.66 pesos.