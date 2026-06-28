¡Prepara el presupuesto! Consulta aquí el precio del gas LP para esta semana

Durante la semana del 28 de junio al 4 de julio de 2025, el precio del Gas LP en México se mantiene en un rango de 17 a 29 pesos por kilogramo, mientras que el costo por litro oscila entre 9 y 12 pesos, de acuerdo con la región del país.

Es importante recordar que las tarifas del combustible no son las mismas en todo México, ya que la Comisión Nacional de Energía (CNE) establece precios máximos distintos para cada municipio.

¿Dónde es más barato el Gas LP en México?

Para la semana del 28 de junio al 4 de julio de 2025, el municipio de Jiménez, Coahuila , continúa entre las zonas con el Gas LP más económico del país, con un precio de 17.26 pesos por kilogramo y 9.32 pesos por litro.

En segundo lugar se encuentra Guerrero, Coahuila, donde el combustible se comercializa en 17.45 pesos por kilogramo y 9.42 pesos por litro.

Entre las regiones con tarifas más bajas también destacan:

Juárez, Chihuahua: 17.63 pesos por kilogramo y 9.52 pesos por litro.

Hidalgo, Coahuila: 17.45 pesos por kilogramo y 9.42 pesos por litro.

¿Dónde se vende el Gas LP más caro en México?

En contraste, Comondú, Baja California Sur, registra el precio más elevado del país para esta semana, con una tarifa de 22.97 pesos por kilogramo y 12.40 pesos por litro.

Le siguen otras localidades con costos superiores al promedio nacional:

Loreto y Mulegé en Baja California Sur : 22.83 pesos por kilogramo y 12.33 pesos por litro.

: 22.83 pesos por kilogramo y 12.33 pesos por litro. Angostura, Sinaloa: 22.60 pesos por kilogramo y 12.20 pesos por litro.

Precio del Gas LP en CDMX y Edomex del 28 de junio al 4 de julio de 2025

En la Ciudad de México (CDMX), el precio máximo del Gas LP para esta semana es de 19.56 pesos por kilogramo y 10.56 pesos por litro, sin variaciones respecto al periodo anterior.

Por su parte, en el Estado de México (Edomex), el combustible también tiene un precio máximo de 19.56 pesos por kilogramo y 10.56 pesos por litro, aunque la tarifa puede cambiar dependiendo del municipio.

¿Cuánto cuesta el Gas LP en Guadalajara y Monterrey? Precios del 28 de junio al 4 de julio de 2025

En la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), el Gas LP se vende en 19.72 pesos por kilogramo y 10.65 pesos por litro.

Mientras tanto, en Monterrey, Nuevo León, el precio máximo autorizado es de 19.65 pesos por kilogramo y 10.61 pesos por litro.