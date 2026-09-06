Ya estaban preparando su funeral: Mujer de la tercera edad quedó atrapada 10 días entre el lodo de las inundaciones en Nepal; esto hizo para sobrevivir

Un milagro ocurrió entre las tantas tragedias que se han registrado en Nepal por las devastadoras inundaciones que arrasaron con comunidades enteras.

Chandika Kumari Shrestha, una mujer de la tercera edad, fue rescatada con vida después de pasar diez días atrapada entre los escombros de su propia casa colapsada.

Así arrasaron las inundaciones con la casa de Chandika

Todo empezó cuando una violenta corriente de agua, lodo y sedimentos arrasó con la localidad de Betrawati.

La casa de Chandika, una estructura de cuatro pisos, fue destruida casi por completo por la fuerza de la corriente y quedó sepultada en medio de una masa de lodo casi igual al movedizo, la cual al secarse se endureció.

🇳🇵 | Los rescatistas se apresuran a darle agua a una mujer momentos después de sacarla con vida de su casa parcialmente enterrada en Nepal, 10 días después de que una devastadora pared de hielo, roca y lodo arrasara por un valle del Himalaya.



Chandika Shrestha, de 64 años, fue… pic.twitter.com/gZWrjXTTTp — Alerta News 24 (@AlertaNews24) September 6, 2026

¿Cómo sobrevivió durante diez días entre el lodo seco?

A pesar de que la casa se vino abajo, las paredes al caer no la aplastaron directamente, sino que formaron un espacio muy reducido entre las estructuras caídas.

En ese pequeño hueco de aire, la adulta mayor logró resguardarse. Esa separación evitó que el lodo la sofocara de inmediato y le permitió seguir respirando durante los diez días que se quedó atrapada.

Así fue como encontraron a la adulta mayor entre escombros

Mientras los rescatistas caminaban por la zona afectada haciendo labores de inspección entre los huecos de los edificios, escucharon una voz que salía del suelo pidiendo ayuda. Era la voz de Chandika gritando "sálvenme".

Después de ubicar el punto exacto entre el lodo, los especialistas se activaron para poder sacarla lo más pronto posible.

Un rescate contrarreloj de 45 minutos

El equipo liderado por el oficial Mahendra Darnal trabajó con cuidado durante 45 minutos retirando el material que la bloqueaba sin provocar un nuevo derrumbe.

Tras despejar el acceso hasta el espacio, lograron extraer a la mujer con vida y la trasladaron de urgencia a un hospital militar para recibir atención médica.

Familia ya la había dado por muerta

La sorpresa fue enorme para sus seres queridos. Al no tener noticias de ella tras varios días de búsqueda en un desastre que ya suma más de mil 300 muertos, su familia asumió lo peor e inició el periodo tradicional de 11 días de luto.

Por suerte, las autoridades pudieron contactarlos para darles la noticia de que Chandika seguía con vida.