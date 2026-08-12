¿Qué hacer con tu gato en un sismo? Consejos indispensables para proteger a tu mascota; kit de emergencia

No los abandones. Durante un sismo, el pánico y los fuertes ruidos pueden provocar que los gatos intenten esconderse en lugares inaccesibles dentro de la casa, por ello, es importante contar con una estrategia para poder protegerlos y garantizar su seguridad, pero ¿cómo puedo protegerlos?

¿Cómo proteger a mi gato en caso de un sismo en México?

Los gatos, al ser extremadamente sensibles al estrés y los ruidos fuertes, suelen escapar o esconderse a la primera señal de peligro. A través de redes sociales, Camilo López, veterinario, compartió la guía básica para proteger a tu mascota y poder sacarlo de tu casa de forma segura.



PASO 1 - Cúbrelo suavemente : Usa una toalla o manta, dejando su cabeza afuera para reducir el estrés u evitar arañazos o mordidas.

: Usa una o manta, dejando su cabeza afuera para u evitar arañazos o mordidas. PASO 2 - Sujeta con firmeza: Asegura sus patitas dentro de la manta sin lastimarlo, una vez que lo tengas enrollado, llévalo directo a la transportadora.

En caso de emergencia, es decir, que el gato no quiera entrar, se recomienda utilizar una funda de almohada limpiara para atraparlo tipo "costal".

Atención: Es importante dejar su cara libre para que respire; utilízala solo para casos de emergencia, evita usarla como sustituto de la transportadora. Pásalo a su transportadora lo antes posible para que este más cómodo y seguro.

Kit de emergencia para mascotas: ¿Qué debe incluir?

Arma su propia mochila de emergencia. Tener un kit para tu mascota puede hacer la diferencia entre el caos y la seguridad; te compartimos los elementos que debe tener para proteger a tu gatito.



Guacal o transportadora; debe ser cómodo y del tamaño adecuado.

Historia clínica y vacunas; en físico o digital. Incluye diagnósticos y alergias.

Agua y comida; lo suficiente para al menos 3 días. Incluye recipientes portátiles.

Botiquín básico con gasas, solución salina, tijeras, termómetro, pinzas, guantes.

Feromonas y bienestar; collar de feromonas o spray/difusor para reducir el estrés.

Correa y arnés; imprescindibles para perros y gatos.

Toallas o mantas para que tengan mayor comodidad y seguridad.

Medicamento habituales; en caso de que la mascota tenga algún tratamiento y la formula médica.

Identificación; no olvides la placa con su nombre, así como el teléfono y dirección donde pueden encontrarte en caso de que se pierda.

Juguete o algo con su olor; le dará seguridad y reducirá el estrés de tu mascota.

Otra recomendación es llevar fotos recientes de tu gatito, ya que estas podrían ser útiles en caso de que te separes de tu mascota durante la emergencia.