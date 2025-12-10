Así es como se puede rezar el rosario con la Virgen de Guadalupe

La tradición de rezar los rosarios a la Virgen de Guadalupe data desde finales del siglo XIX, cuando el monseñor Antonio Plancarte y Labastida pidió la coronación pontificia de la sagrada imagen de la Virgen en 1895.

Sin embargo, el religioso también logró la creación de los 46 rosarios en honor a la Virgen Morena, en representación del número de cada una de las estrellas del manto que la cubren.

¿Cómo rezar el rosario?

Los rosarios a la Virgen de Guadalupe son rezados desde el 28 de octubre hasta el 12 de diciembre, día dedicado a la virgen mencionada. Generalmente, estos rezos son dedicados en familia o en una iglesia de la comunidad.

Para rezarlo, es necesario mencionar el misterio del rosario a meditar, el cual varía cada día de acuerdo con la Biblia.

Posteriormente, escuchamos con atención y meditamos en silencio. Después de ello, rezamos el Padre Nuestro y diez Ave Marías, para terminar con una jaculatoria, es decir, una breve oración o invocación, en el sentido de lanzar una plegaria.

¿Cómo identificar los misterios del rosario a la Virgen de Guadalupe?

Los misterios del rosario de la Virgen de Guadalupe pueden ser identificados por una categoría y día distinto. El semanario Desde la Fe ubica los siguientes:

Misterios de Gozo (lunes y sábado): La Anunciación (Lc 1,38). La Visitación (Lc 1, 39-40). La Navidad (Lc 2, 7). La Presentación al Templo (Lc 2, 22). El Niño Jesús perdido y hallado en el Templo (Lc 2, 46).

Misterios de Luz (jueves): El Bautismo de Jesús (Mt 3, 17). Las Bodas de Caná (Jn 2, 1-12). El Anuncio del Reino y la invitación a la conversión (Mc 1, 15). La Transfiguración (Lc 9, 35). La Divina Institución de la Eucaristía (Mt 26, 26-29).

Misterios de Dolor (martes y viernes): La oración de Jesús en el huerto (Lc 22, 44). La Flagelación (Jn 19, 1). La Coronación de espinas (Jn 19, 2). Jesús con la cruz a cuestas (Jn 19, 17). La Crucifixión (Jn 19, 18).

Misterios de Gloria (miércoles y domingo): La Resurrección (Lc 24, 5-6). La Ascensión (Lc 24, 51). Pentecostés (Hch 2, 3-4) La Asunción. La Coronación de María como Reina de los cielos. (2 Tim 6-8).

Respecto a que no hay un texto en la Biblia que hace referencia La Asunción, es posible meditar con el texto sobre el Dogma de la Asunción escrito por el papa Pío XII en 1950.

