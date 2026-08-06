FOTOS: Así son los Cybertrucks en los que la tripulación de la NASA escapará en caso de emergencia espacial

SpaceX anunció —a través de un comunicado de la empresa— que sus Cybertrucks participarán en la misión Crew-13 de la NASA, el 13º vuelo operacional hacia la Estación Espacial Internacional (EEI) programada para el 12 de septiembre del 2026. Para dejar atrás los tradicionales camiones blindados MRAP, conocidos por su resistencia a minas y emboscadas, los vehículos de Tesla serán utilizados como escape de emergencia en la plataforma de lanzamiento, una decisión que busca agilizar los protocolos de seguridad.

De acuerdo con Richard Jones, subdirector del Programa de Tripulación Comercial de la NASA, detalló que esta medida permite a SpaceX operar con mayor independencia y evita conflictos logísticos por el uso de recursos compartidos con otros proyectos de la agencia.

Los vehículos MRAP, como los de la foto, eran usados por los tripulantes de la NASA en caso de escapes de emergencia desde la plataforma.|NASA/Kim Shiflett

¿Por qué SpaceX eligió las Cybertrucks?

El cambio, según la NASA, ofrece ventajas operativas para las misiones tripuladas, como:



Mayor aceleración; las Cybertrucks son mucho más rápidos que los MRAP, algo vital para alejar a la tripulación de la zona

Independencia logística; SpaceX ya no competirá con la NASA por los mismos recursos de rescate

¿Modificarán las Cybertrucks para los astronautas de la NASA?

A pesar del diseño futurista actual de las Cybertrucks, que no requieren cambios mecánicos ni estructurales, pasaron por un estricto proceso de certificación de la NASA donde se garantizó que las pruebas puedan abrirse fácilmente con los guantes espaciales y que los tripulantes logren salir y entrar con agilidad portando sus trajes completos.

¿Cuándo se llevará a cabo la misión Crew-13 de la NASA?

La tripulación despegará hacia EEI el 12 de septiembre a las 18:30 horas en tiempo del este desde el Centro Especial Kennedy y la tripulación viajará a bordo de la cápsula Crew Dragon Grace, conformada por:



Jessica Watkins como comandante de la NASA; la primera mujer de la agencia en volar dos veces en la misma cápsula

Luke Delaney como el piloto

Joshua Kutryk, como especialista de la Agencia Espacial Canadiense

Sergey Teteryatnikov como especialista Roscosmos

Cabe destacar que, del estreno en tierra, la misión Crew-13, logró adelantar su despegue en septiembre gracias a un aumento de presupuesto recientemente aprobado por el Congreso de Estados Unidos.