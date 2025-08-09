Metro CDMX: Línea 12 presenta avance lento este sábado 9 de agosto 2025
FÍA trae para ti el minuto a minuto del avance de trenes de las 12 líneas del metro CDMX para que no llegues tarde a tus actividades hoy 9 de agosto de 2025
Para que no llegues tarde a tu trabajo, consulta en Fuerza Informativa Azteca, cómo va el Metro CDMX este sábado 9 de agosto de 2025. Conjunta aquí el avance de trenes o retrasos con actualizaciones todo el día en vivo.
EN VIVO
Esperas de varios minutos en Línea 12
Usuarios reportan esperas de varios minutos para abordar los tenis en la línea 12 del Metro CDMX esta mañana del 9 de agosto de 2025.
Que pedooo con la línea 12 ya 15 minutos y no llega ningún metro— Caleb Nieto (@CalebNieto3) August 9, 2025