Evacúan a vecinos de la colonia Lindavista en la GAM por explosión

La tarde de este sábado 6 de diciembre de 2025 se registró una explosión seguida de incendio en una vivienda de la colonia Lindavista, en la alcaldía Gustavo A. Madero, lo que provocó la movilización de equipos de emergencia y generó preocupación entre los vecinos de la zona.

De acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), el siniestro ocurrió en un inmueble ubicado en la esquina de Pisco y Otavalo, donde la onda expansiva también causó afectaciones en una casa contigua.

Aunque la columna de humo y el fuego dentro de la vivienda dieron la impresión de una tragedia mayor, las autoridades capitalinas informaron que no hubo personas lesionadas; de manera preventiva se evacuó a 35 vecinos.

Explosión y fuego en una casa de la colonia Lindavista

Protección Civil detalló que tras el reporte de una explosión al interior del domicilio, se confirmó un incendio que se extendió rápidamente en el inmueble. Las llamas y el humo fueron visibles desde varias calles de Lindavista, por lo que se activaron protocolos de evacuación en la zona.

La vivienda aledaña presentó daños por la radiación de calor y la presión generada por la explosión, por lo que también fue revisada por personal especializado para descartar riesgos estructurales.

Equipos de emergencias atendieron una explosión y posterior incendio registrado en un inmueble ubicado en calle Pisco esq. Otavalo, col. Lindavista, @TuAlcaldiaGAM. Se tuvo afectación en una vivienda aledaña. No hubo lesionados. De manera preventiva se realizó la evacuación de 35… pic.twitter.com/D8uh5aEG5O — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) December 6, 2025

Bomberos y Protección Civil realizaron evacuación preventiva

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos llegaron al sitio para controlar el incendio, enfriar el área afectada y realizar labores de remoción de escombros. Personal de la SGIRPC y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX) apoyó en el acordonamiento del perímetro y en la evacuación de los residentes.

Una vez sofocado el fuego, las autoridades iniciaron la revisión del inmueble para determinar el origen de la explosión y valorar si existían condiciones para que los vecinos regresaran a sus casas.

Nuestros vecinos refieren

haber escuchado un fuerte estruendo y ser originado por un tanque de gas, pedimos a Dios que no haya lesionados. pic.twitter.com/blinGZ3Db7 — S.O.S. Lindavista Manos Unidas, AC (@Soslindavista) December 6, 2025

Autoridades llaman a revisar instalaciones de gas en hogares

Protección Civil llama a revisar periódicamente las instalaciones de gas, evitar fugas y reportar de inmediato cualquier olor inusual o chispa cerca de estufas, calentadores o tanques estacionarios.

También recomienda no manipular conexiones de manera improvisada y solicitar siempre la revisión de personal capacitado, especialmente en zonas residenciales donde una acumulación de gas puede derivar en explosiones como la registrada en Lindavista.