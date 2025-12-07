Combi cayó a barranca en Nicolás Romero, Edomex; reportan 9 lesionados

Una combi de transporte público de la empresa Autobuses Rápidos del Valle cayó varios metros hacia una barranca en la carretera Nicolás Romero – Atizapán, en el Estado de México, lo que dejó a por lo menos nueve pasajeros heridos, algunos de ellos en condición delicada.

De acuerdo con los primeros reportes, la combi se volcó y terminó con las llantas hacia arriba, justo sobre el techo de viviendas ubicadas en el poblado de Barrón.

Vecinos fueron los primeros en bajar a la zona del impacto para auxiliar a las víctimas, entre ellas el operador, quien fue plenamente identificado por los habitantes.

Pasajeros salieron expulsados cuando la combi volcó en Nicolás Romero

Testigos señalaron que, debido a la fuerza del impacto, varios usuarios salieron proyectados fuera de la unidad y quedaron inconscientes en la barranca. Personal de emergencia rescató a las víctimas y las trasladó a diferentes hospitales, entre ellos el Hospital de Traumatología de Lomas Verdes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Autoridades municipales y estatales acordonaron la zona mientras se realizaban maniobras de rescate y evaluación de daños en las viviendas afectadas por la caída de la unidad.

Vecinos denuncian exceso de velocidad en la ruta de la combi que cayó a una barranca en Nicolás Romero

Aunque las causas del accidente aún no han sido determinadas, habitantes de la zona han denunciado desde hace tiempo que combis y camiones que circulan por este corredor manejan a alta velocidad, incluso en tramos donde la vialidad es angosta y colinda con barrancas profundas.

La volcadura de este sábado no sería el primer incidente relacionado con este problema, por lo que piden una revisión urgente de las condiciones de operación del transporte público en Nicolás Romero.

La zona de Nicolás Romero donde cayó la combi es considerada de riesgo por sus barrancas

La carretera Nicolás Romero–Atizapán atraviesa una zona con pendientes pronunciadas y barrancas profundas, especialmente en el tramo de Barrón, donde ocurrió el accidente. En esta vialidad, tanto el relieve como la cercanía de las viviendas ubicadas en desniveles aumentan el riesgo en caso de que un vehículo pierda el control. Aunque las causas del siniestro aún no han sido determinadas, la orografía del área ha sido señalada por habitantes como un factor que complica la circulación diaria.