¡Vecinos evitan tragedia en CDMX! Alarma en Jardín Balbuena; rescatan a familia y perro tras intoxicarse con monóxido

Una familia completa, incluidos tres menores de edad y su mascota, fue auxiliada de última hora luego de intoxicarse con monóxido de carbono mientras dormían dentro de su departamento en la Unidad Habitacional John F. Kennedy, en la colonia Jardín Balbuena de la CDMX. Vecinos que escucharon los llamados de auxilio encontraron a los niños desvanecidos y con vómito, al padre en estado pálido y al perro inmóvil, lo que desató una intensa movilización de paramédicos y cuerpos de emergencia.

Tras intoxicarse, vecinos de la Jardín Balbuena en la CDMX rescatan a familia que pedía ayuda

De acuerdo con los testimonios, la madre de los menores salió del departamento para pedir ayuda al ver que sus hijos comenzaron a sentirse mal; habitantes del edificio 234 relataron que los pequeños estaban débiles y mareados, por lo que solicitaron apoyo al '911' para acelerar la llegada de personal médico.

Dos vecinos ayudaron a sacar a la familia hacia la explanada de la unidad, donde se concentraron los esfuerzos de atención.

Los primeros reportes señalan que el incidente habría ocurrido porque el calentador se encontraba dentro del departamento y no había ventilación suficiente, lo que provocó la acumulación del gas.

Esta situación fue lo que, presuntamente, generó la intoxicación de los integrantes de la familia y su perro; al llegar, los paramédicos brindaron oxígeno a todos los afectados y lograron estabilizarlos en el sitio, sin necesidad de trasladarlos a un hospital.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: EVACÚAN A VECINOS DE LA COLONIA LINDAVISTA EN LA GAM POR EXPLOSIÓN

#MientrasDormia Una familia completa y su mascota se intoxicaron por monóxido de carbono en la colonia Jardín Balbuena.



Niños desvanecidos, adultos pálidos y el perro sin reaccionar.



Vecinos siguen preocupados: no es la primera vez que ocurre.@oscar_mendoza31 con el reporte… pic.twitter.com/RuNf8LZzFH — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 8, 2025

Vecinos comentaron que incluso la mascota presentaba un estado crítico, al punto de quedar inmóvil durante varios minutos, aunque finalmente reaccionó gracias a la rápida intervención de los equipos de emergencia.

Cuepos de emergencia descartan peligro por fuga de gas en CDMX

Mientras tanto, elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos revisaron la instalación del edificio para descartar cualquier fuga de gas natural, ya que algunos habitantes temían que la causa pudiera estar en la infraestructura del inmueble.

Las autoridades confirmaron que no se trató de una fuga externa y que la situación quedó bajo control tras ventilar el departamento.

Aunque no hubo pérdidas humanas, el hecho generó preocupación en la unidad habitacional, pues no es la primera vez que se reporta una acumulación de monóxido en viviendas con escasa ventilación.