¡Caos en el Metro CDMX HOY! Retrasos en la Línea A; reportan más de 10 minutos de espera este domingo

Usuarios aseguran estar detenidos por más de 10 minutos en la estación Guelatao de la Línea A; autoridades no han declarado nada al respecto.

Escrito por: Fernanda Benítez

Metro CDMX HOY 7 de diciembre 2025: Retrasos y avance de trenes
Retrasos en el Metro CDMX hoy 7 de diciembre 2025|FIA

¡Atención, capitalinos! Fuerza Informativa Azteca, te comparte el avance de trenes en las Líneas del Metro CDMX hoy7 de diciembre 2025, junto con las noticias más relevantes de este medio de transporte.

EN VIVO

Retrasos en la Línea A; más de 10 minutos de espera

Usuarios reportan retrasos en la estación Guelatao de la Línea A, aseguran estar detenidos por más de 10 minuto.

¡Inicia el día con normalidad!

¡Atención! El Metro CDMX comienza operaciones sin registrar algún retraso en alguna de las 12 Líneas.

