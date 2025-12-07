¡Caos en el Metro CDMX HOY! Retrasos en la Línea A; reportan más de 10 minutos de espera este domingo
Usuarios aseguran estar detenidos por más de 10 minutos en la estación Guelatao de la Línea A; autoridades no han declarado nada al respecto.
¡Atención, capitalinos! Fuerza Informativa Azteca, te comparte el avance de trenes en las Líneas del Metro CDMX hoy7 de diciembre 2025, junto con las noticias más relevantes de este medio de transporte.
EN VIVO
Retrasos en la Línea A; más de 10 minutos de espera
Usuarios reportan retrasos en la estación Guelatao de la Línea A, aseguran estar detenidos por más de 10 minuto.
Yo también ando acá jaja pero no dice nada @MetroCDMX— Alexis Cruz (@acruzlira7) December 7, 2025
¡Inicia el día con normalidad!
¡Atención! El Metro CDMX comienza operaciones sin registrar algún retraso en alguna de las 12 Líneas.
¡Buenos días!, en estos momentos iniciamos el servicio. Temperatura en la Ciudad de México, Máx. 23° C Mín. 10° C pic.twitter.com/Y6in2fCkMW— MetroCDMX (@MetroCDMX) December 7, 2025