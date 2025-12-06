Logo InklusionSitio accesible
¿Cómo va la Línea 3 del Metro CDMX en estos momentos?

¿Viajas a algunas zona de la ciudad? Sí, nuestras actualizaciones en vivo sobre el avance o retraso de trenes del Metro CDMX hoy sábado 6 de diciembre.

Escrito por: Ollinka Méndez

Consulta del minuto minuto que traemos para ti sobre el avance del Metro CDMX hoy 6 de diciembre de 2025.

No llegues tarde a tus actividades del día de hoy, sábado 6 de diciembre de 2025. Mantente actualizado con nuestras notificaciones minuto a minuto sobre el avance de las 12 líneas del Metro CDMX.

Hasta el momento se informa que no hay algún reporte de atraso o alguna otra anomalía en el avance de trenes de la Línea 3 del Metro CDMX. Mantente informado con nuestras actualizaciones minuto a minuto.

Línea B con esperas de varios minutos

Usuarios reportan esperas de hasta 20 minutos para avanzar en la Línea B del Metro CDMX. Toma tus precauciones.

Abren Pino Suárez de las líneas 1 y 2

Al momento abren la estación Pino Suárez de las líneas unidas en pro CDMX, toma tu explicaciones, pues hay otras dos estaciones en la línea, uno que permanecen cerradas y son Zócalo, Tenochtitlán y Allende.

