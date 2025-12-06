¿Cómo va la Línea 3 del Metro CDMX en estos momentos?
¿Viajas a algunas zona de la ciudad? Sí, nuestras actualizaciones en vivo sobre el avance o retraso de trenes del Metro CDMX hoy sábado 6 de diciembre.
No llegues tarde a tus actividades del día de hoy, sábado 6 de diciembre de 2025. Mantente actualizado con nuestras notificaciones minuto a minuto sobre el avance de las 12 líneas del Metro CDMX.
EN VIVO
¿Cómo va la Línea 3 del Metro CDMX en estos momentos?
Hasta el momento se informa que no hay algún reporte de atraso o alguna otra anomalía en el avance de trenes de la Línea 3 del Metro CDMX. Mantente informado con nuestras actualizaciones minuto a minuto.
Línea B con esperas de varios minutos
Usuarios reportan esperas de hasta 20 minutos para avanzar en la Línea B del Metro CDMX. Toma tus precauciones.
Línea b ya más de 20 en un tramo pequeño y no avanza— Jorge Salazar (@jorge_norte) December 6, 2025
Abren Pino Suárez de las líneas 1 y 2
Al momento abren la estación Pino Suárez de las líneas unidas en pro CDMX, toma tu explicaciones, pues hay otras dos estaciones en la línea, uno que permanecen cerradas y son Zócalo, Tenochtitlán y Allende.
#AvisoMetro: Al momento se abre la estación Pino Suárez de las Líneas 1 y 2. Recuerda que continúan cerradas las estaciones Zócalo/Tenochtitlán y Allende de la Línea 2.— MetroCDMX (@MetroCDMX) December 6, 2025
Para dirigirte a la zona centro, puedes usar como alternativas las estaciones: Bellas Artes (Líneas 2 y 8) y…