Hallan sin vida a regidor de Reynosa tras evento político en CDMX; presuntamente fue drogado

El regidor de Reynosa, Tamaulipas, Brayan Nicolás Vicente Salinas, de 27 años de edad, fue encontrado sin vida al interior de un departamento, ubicado en Paseo de la Reforma en la CDMX, lugar en el que se hospedaba.

Los hechos ocurrieron el pasado sábado 6 de diciembre 2025 tras su participación en la movilización de los 7 años de gobierno de Morena .

El departamento se ubica en la colonia Tabacalera, en la alcaldía Cuauhtémoc, en la capital del país.

¿Qué se sabe de la muerte de Brayan Vicente Salinas?

Los primeros informes aseguran que Brayan Vicente presuntamente fue asesinado tras ser drogado por dos hombres que invitó al lugar en el que se estaba hospedando.

El cuerpo del joven fue encontrado boca abajo, parcialmente desnudo y con lesiones superficiales en distintas partes del cuerpo, además de huellas de asfixia, de acuerdo con las valoraciones iniciales de los servicios periciales.

Dentro del departamento se aseguraron 14 indicios, entre ellos latas de cerveza vacías, prendas de vestir en desorden, líquido hemático bajo la zona facial y tres huellas procesadas por personal especializado.

Fiscalía de la CDMX comienza con las investigaciones; buscan a dos presuntos responsables

Por su parte, la Fiscalía de la Ciudad de México ya comenzó una investigación por el delito de homicidio culposo, tras el reporte del hallazgo del cuerpo de un hombre al interior del recinto.

Los hombres que lo acompañaban esa noche son considerados presuntos responsables, pues no estaban en el lugar cuando llegaron las autoridades y su inseguridad sigue sin confirmarse.

Se prevé que a lo largo de este lunes haya un pronunciamiento del Comité Estatal de Morena en Tamaulipas.

Peritos realizaron el levantamiento del cuerpo y la Fiscalía continúa con las diligencias para esclarecer lo ocurrido y localizar a los dos señalados.

¿Quién era Brayan Vicente, regidor de Reynosa, Tamaulipas?

Brayan Nicolás Vicente Salinas, desempeñaba como el regidor número 14 del Ayuntamiento de Reynosa, Tamaulipas. A partir del 2024, comenzó como funcionario previa a una experiencia particular y un sindicato.

Según el Gobierno Municipal de Reynosa, Vicente Salinas formaba parte de distintas comisiones, entre ellas la Comisión de Cultura, la Comisión de Derechos Humanos, la Comisión de Igualdad de Género y la Comisión de Desarrollo Sustentable y Cambio Climático.