Alerta por marcha lenta en el Metro de CDMX: Caos y líneas afectadas este 8 de diciembre

El Metro de la CDMX amaneció con marcha lenta que está complicando los trayectos de miles de usuarios este 8 de diciembre. Desde temprano se reportan trenes detenidos por varios minutos y estaciones con mayor afluencia de personas en puntos clave de las líneas A, 1 y 3, lo que obliga a prever más tiempo de traslado para evitar contratiempos en la ciudad.

Si necesitas moverte en el Metro de la CDMX, toma en cuenta que hay líneas con circulación intermitente y avance reducido. Las autoridades informaron sobre la presencia de trenes saturados y tiempos de espera prolongados, por lo que es importante anticipar rutas alternas, salir con mayor anticipación y mantenerse atento a los avisos del sistema.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CONFIRMAN FECHA DE CIERRE EN DICIEMBRE DE LA LÍNEA 1 DEL METROBÚS DE CDMX: ESTACIONES AFECTADAS