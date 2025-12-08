Alerta por marcha lenta en el Metro de CDMX: Caos y líneas afectadas este 8 de diciembre
¡No olvides salir con tiempo! Este 8 de diciembre, usuarios del Metro de la CDMX, reportan retrasos y caos en varias líneas; conoce el avance de los trenes HOY.
El Metro de la CDMX amaneció con marcha lenta que está complicando los trayectos de miles de usuarios este 8 de diciembre. Desde temprano se reportan trenes detenidos por varios minutos y estaciones con mayor afluencia de personas en puntos clave de las líneas A, 1 y 3, lo que obliga a prever más tiempo de traslado para evitar contratiempos en la ciudad.
Si necesitas moverte en el Metro de la CDMX, toma en cuenta que hay líneas con circulación intermitente y avance reducido. Las autoridades informaron sobre la presencia de trenes saturados y tiempos de espera prolongados, por lo que es importante anticipar rutas alternas, salir con mayor anticipación y mantenerse atento a los avisos del sistema.
Se agiliza el servicio del Metro en estas Líneas tras retrasos
Tras los reportes de retrasos en las Líneas 9 y 12 del Metro, la dependencia informó que ya se agiliza la circulación y salida de trenes desde las terminales.
¿Marcha lenta en Línea A? Este es el motivo de los retrasos
Esta mañana se registraron retrasos en la Línea A debido a un operativo de seguridad para rescatar a un perrito que ingresó a zona de vías entre Santa Marta y Los Reyes.
El personal de Transportación del Metro realizó un corte de corriente y coordinó maniobras para retirar al animal sin poner en riesgo a usuarios ni trabajadores.
Una vez asegurado, el canino fue entregado a Protección Civil, quienes lo trasladaron al Centro de Transferencia Canina del Metro, donde recibirá valoración, atención médica y cuidados. Durante estas acciones, la circulación avanzó de forma lenta hasta restablecerse
Esta mañana, personal de Transportación del Metro coordinó un corte de corriente y realizó maniobras para rescatar a un perrito que se encontraba en zona de vías en la interestación Santa Marta – Los Reyes, de la Línea A. El canino fue resguardado y posteriormente entregado al… pic.twitter.com/vVm3la0Ldk— MetroCDMX (@MetroCDMX) December 8, 2025
¿Qué pasa en la LB? El Metro de la CDMX informa
Tras múltiples reportes de usuarios sobre retrasos en la Línea B, el Metro de la CDMX informó que la causa fue el retiro de un tren para revisión, lo que redujo temporalmente la velocidad de avance.
Una vez concluida la maniobra, el sistema indicó que ya se agiliza la circulación y los convoyes comienzan a recuperar sus intervalos habituales.
Se recomienda considerar algunos minutos adicionales mientras se normaliza por completo el servicio.
¡Tómalo en cuenta! Hay retrasos en LB
Usuarios del Metro de la CDMX reportan retrasos ahora en la Línea B, donde varios trenes permanecen detenidos por largos lapsos en estaciones como Oceanía y Nezahualcóyotl.
Los pasajeros señalan que los convoyes avanzan con lentitud y se detienen repetidamente, lo que ha prolongado los tiempos de traslado en dirección Buenavista y Ciudad Azteca.
Ante la falta de avance continuo, las personas piden información sobre la causa de la demora y recomiendan considerar minutos extra de trayecto mientras el servicio recupera su ritmo habitual.
Esto es lo que pasa en la L7 del Metro
Tras varios reportes de retrasos en la Línea 7, el Metro de la CDMX informó que la demora se originó por la revisión de un tren, lo que redujo temporalmente la circulación.
Luego de concluir la maniobra, el sistema señaló que ya se agiliza la marcha de los trenes y el servicio comienza a normalizarse. Se recomienda a los usuarios considerar unos minutos adicionales mientras termina de regularse la operación.
Usuarios informan sobre retrasos en L7
Usuarios del Metro de la CDMX reportan nuevos retrasos, ahora en la Línea 7, donde varios trenes permanecen detenidos por lapsos prolongados.
En estaciones como El Rosario, San Joaquín y Mixcoac, las personas indican que llevan más de diez minutos sin avance, lo que provoca acumulación en los andenes y mayor tiempo de espera.
Algunos convoyes se mantienen en “base”, sin iniciar circulación, mientras otros avanzan con intervalos irregulares.
¿Qué pasa en la L3? El Metro informa
La Línea 3 del Metro registró retrasos reportados por usuarios en varias estaciones, pero el sistema explicó que la causa es la revisión técnica de un tren, lo que mantiene la marcha lenta de los convoyes.
Esta maniobra temporal reduce la velocidad de avance, pero el Metro informó que la circulación se normalizará en breve.
Usuarios reportan retrasos en L3
La Línea 3 del Metro presenta retrasos prolongados en el avance de los trenes durante la mañana. Usuarios reportan detenciones de varios minutos en estaciones como Copilco, Tlatelolco, Universidad, Hospital General y Zapata, donde los convoyes permanecen sin movimiento en ambas direcciones.
Mientras algunos trenes con rumbo a Universidad mantienen circulación, otros permanecen detenidos sin explicación visible, generando acumulación de personas y aumento de temperatura al interior.
Ante estos reportes constantes, se recomienda considerar tiempos extra de traslado, monitorear avisos del sistema y, de ser posible, usar rutas alternas en lo que se normaliza el servicio.
¡Arranca el seguimiento de las acciones del Metro de la CDMX!
¡Buenos FIAS! En Fuerza Informativa Azteca te presentamos el avance y los retrasos en las Líneas del Metro de la CDMX HOY 8 de diciembre del 2025.