Cierres viales por marcha rumbo al Zócalo en la CDMX; toma tus precauciones

Marchas Programadas en la Alcaldía Cuauhtémoc

La alcaldía Cuauhtémoc concentrará la mayoría de las marchas, con varios contingentes que tienen como destino final la Plaza de la Constitución (Zócalo). Se recomienda anticipar el tiempo de traslado en las zonas aledañas a los puntos de partida y las rutas recorridas.

* 07:00 Horas: Marcha “De la Lealtad”

Un grupo de jóvenes iniciará una movilización partiendo desde el Palacio de Bellas Artes con destino al Zócalo capitalino.

* 08:00 Horas: Marcha ‘¡Perreo por la Paz!’

El Colectivo ‘Jóvenes por la Paz’ se reunirá en la Torre del Caballito para emprender su recorrido hacia el Zócalo.

* 09:00 Horas: Marcha ‘Del Tigre’

Simpatizantes y militantes de una organización política marcharán desde el Ángel de la Independencia, tomando la misma dirección hacia el Zócalo capitalino.

* Movilización de la Central de Organizaciones Campesinas y Populares

Este grupo tiene registrados dos puntos de partida diferentes, ambos programados para dirigirse también al Zócalo capitalino:

* 08:00 Horas: Iniciarán su marcha desde el Monumento a la Revolución.

* 09:00 Horas: Otro contingente saldrá del Hospital Nacional Homeopático, ubicado en las calles 5 de Febrero y Diagonal 20 de Noviembre, en la Colonia Centro.