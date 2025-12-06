Cierres viales por marcha rumbo al Zócalo en la CDMX; toma tus precauciones
Este sábado 6 de diciembre, se espera una serie de marchas que afectarán las calles de la CDMX; mantente con la información que traemos para ti minuto a minuto.
Para ayudarte a planificar tus actividades y evitar contratiempos en tus traslados, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) ha difundido el registro de las marchas, concentraciones y otros eventos programados para este sábado 6 de diciembre de 2025 en la capital del país.
En la movilización de este sábado organizada por Morena, no hay granaderos ni apareció el “bloque negro” con sus actos de vandalismo.— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 6, 2025
Se espera una jornada con 5 marchas, 12 concentraciones, 1 rodada motociclista, 6 rodadas ciclistas y 22 eventos de esparcimiento a lo largo de la ciudad. A continuación, se detallan las movilizaciones que podrían impactar significativamente la circulación, principalmente en la alcaldía Cuauhtémoc, ya que la mayoría de las rutas convergen en el Zócalo capitalino.
Cierre de carriles centrales en paseo de la Reforma
Toma en cuenta que se encuentra cerrada la circulación de Paseo de la Reforma al Oriente en carriles centrales.
11:38 #PrecauciónVial | Cerrada la circulación de Paseo de la Reforma al Oriente en carriles centrales y lateral a partir de Versalles hasta Av. Hidalgo. #AlternativaVial Av. Ricardo Flores Magón, Eje 2 Sur. pic.twitter.com/dJ8j5I44kI— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) December 6, 2025
Concentración en los alrededores del Zócalo
Tome en cuenta que hay una alta concentración de personas en las inmediaciones de la zona del Zócalo capitalino.
Se sugiere utilizar como vías alternas el Circuito Interior, el Eje 2 Sur, la calle Lorenzo Boturini y el Eje 3 Oriente.
#PrecauciónVial | Considere concentración de personas en inmediaciones del Zócalo. #AlternativaVial | Circuito Interior, Eje 2 Sur, Lorenzo Boturini y Eje 3 Oriente. pic.twitter.com/mr0znaFieF— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) December 6, 2025
Cierre de carriles en Paseo de la Reforma
La circulación en los carriles centrales de Paseo de la Reforma, en dirección al Oriente, está interrumpida a la altura del Ángel de la Independencia.
Como ruta alterna, se recomienda tomar la Avenida Chapultepec.
10:32 #PrecauciónVial | Cerrada la circulación de carriles centrales de Paseo de la Reforma al Oriente a la altura del Ángel de la Independencia. #AlternativaVial Av. Chapultepec. pic.twitter.com/BICHYs1y5H— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) December 6, 2025
Manifestantes en avenida Juárez
Tú me cuenta que comienza el desplazamiento de manifestantes sobre avenida Juárez a la altura del hemiciclo.
08:38 #PrecauciónVial | Inicia desplazamiento de contingente sobre Av. Juárez a la altura del Hemiciclo. #AlternativaVial Río de la Loza. pic.twitter.com/Nv7TJGCnxS— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) December 6, 2025
Concentraciones en la CDMX
Además de las marchas, las autoridades han reportado la realización de 12 concentraciones en diversos puntos, así como una rodada motociclista y seis rodadas ciclistas, que sumadas a los 22 eventos de esparcimiento, indican una alta afluencia y actividad en las calles de la capital.
Se aconseja a la ciudadanía estar atenta a los avisos de la SSC para conocer las afectaciones en tiempo real y considerar el uso de vías alternas o el transporte público, especialmente en el primer cuadro de la ciudad y las principales avenidas que conectan con el Centro Histórico. Planificar con antelación es crucial para evitar demoras.
Ruta y alternativas viales por marcha al Zócalo de hoy
Recorrido de la "Marcha del Tigre"
La movilización conocida como la "Marcha del Tigre", convocada por simpatizantes y militantes de un partido político, tiene como punto de reunión el Ángel de la Independencia. Desde ahí, el contingente iniciará su recorrido hacia el Zócalo de la Ciudad de México.
La ruta principal de la "Marcha del Tigre" será a través de los carriles centrales de Paseo de la Reforma, avanzando en dirección al Centro de la CDMX hasta llegar a la Plaza de la Constitución.
Manifestantes en Paseo de la Reforma
Presencia de manifestantes en paseo de la Reforma a la altura de el ángel de la Independencia. No olvides que habrá una marcha al este 6 de diciembre.
07:26 #PrecauciónVial | Presencia de manifestantes en Paseo de la Reforma inmediaciones del Ángel de la Independencia, se prevé realicen marcha al Zócalo, al momento sin afectar vialidad. pic.twitter.com/yM7EvjBEVp— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) December 6, 2025
Marchas CDMX HOY
Marchas Programadas en la Alcaldía Cuauhtémoc
La alcaldía Cuauhtémoc concentrará la mayoría de las marchas, con varios contingentes que tienen como destino final la Plaza de la Constitución (Zócalo). Se recomienda anticipar el tiempo de traslado en las zonas aledañas a los puntos de partida y las rutas recorridas.
* 07:00 Horas: Marcha “De la Lealtad”
Un grupo de jóvenes iniciará una movilización partiendo desde el Palacio de Bellas Artes con destino al Zócalo capitalino.
* 08:00 Horas: Marcha ‘¡Perreo por la Paz!’
El Colectivo ‘Jóvenes por la Paz’ se reunirá en la Torre del Caballito para emprender su recorrido hacia el Zócalo.
* 09:00 Horas: Marcha ‘Del Tigre’
Simpatizantes y militantes de una organización política marcharán desde el Ángel de la Independencia, tomando la misma dirección hacia el Zócalo capitalino.
* Movilización de la Central de Organizaciones Campesinas y Populares
Este grupo tiene registrados dos puntos de partida diferentes, ambos programados para dirigirse también al Zócalo capitalino:
* 08:00 Horas: Iniciarán su marcha desde el Monumento a la Revolución.
* 09:00 Horas: Otro contingente saldrá del Hospital Nacional Homeopático, ubicado en las calles 5 de Febrero y Diagonal 20 de Noviembre, en la Colonia Centro.