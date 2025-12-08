Minuto a Minuto: Marchas CDMX EN VIVO este 8 de diciembre | ¿Qué vialidades están cerradas y dónde está la gente?
¿Por dónde me voy? Consulta el reporte actualizado de las marchas y movilizaciones en las calles de la CDMX y evita el tráfico vehicular por las manifestaciones
Fuerza Informativa Azteca (FIA) te presenta el reporte actualizado de marchas, manifestaciones y afectaciones viales previstas para hoy lunes 8 de diciembre de 2025 en la Ciudad de México (CDMX). La información tiene como objetivo ayudarte a planear tus traslados, tomar precauciones y considerar rutas alternas para evitar retrasos.
La agenda de movilizaciones se elabora con base en los reportes emitidos por el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX (SSC CDMX).
EN VIVO
Estas son las marchas para hoy
8:00 horas | Estudiantes del IPN
Estudiantes de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura Zacatenco del IPN marcharán de la terminal Tasqueña de la Línea 2 del Metro CDMX a un lugar por definir.
8:00 | Mujeres transportistas
Integrantes de la Unión Nacional de Mujeres Emprendedoras del Transporte marcharán de la estación Indios Verdes del Metro a la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría Anticorrupción en Insurgentes Sur 3211, colonia Insurgentes Cuicuilco, alcaldía Coyoacán.