Indignación en redes: captan a sujeto pateando a niño en San Juan de Aragón

La violencia contra menores no cesa: ahora un sujeto fue captado golpeando a un niño en una vecindad ubicada en San Juan de Aragón, en la alcaldía Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México (CDMX).

En redes sociales circuló el video de las cámaras de seguridad de la vecindad ubicada en la calle Cuauhtémoc. La grabación aparece fechada por el 4 de diciembre y en la que se observa a un niño jugando en los pasillos del lugar, mientras una mujer se aleja de él y se mete a una puerta.

Pocos segundos después de que la mujer desaparece, el niño permanece en los pasillos y tiempo después aparece un sujeto que patea y hace caer al suelo al menor, quien comienza a llorar.

El sujeto camina sin inmutarse ante el hecho y se dirige hacia la puerta donde estaba la mujer y de pronto aparece un hombre quien cuestiona al agresor del menor.

La mujer sale de la puerta luego de que el hombre, presuntamente familiar del niño, reclama la agresión. Primeros reportes indican que el sujeto estaba en estado de ebriedad.

Aunque la mujer se disculpó por el golpe, la familia del menor presuntamente ya presentó su denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (CDMX).

Violencia contra niños en CDMX

En 2024–2025, UNICEF estimó que casi 400 millones de niños menores de 5 años, es decir, unos seis de cada 10 menores “regularmente” son víctimas de disciplina violenta en sus hogares, que incluye castigos físicos o agresión psicológica.

En el caso de México, un informe académico publicado en 2025 señala que en el país “6 de cada 10 niñas, niños y adolescentes” han sufrido agresiones físicas o psicológicas.