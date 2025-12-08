Localizan 20 restos humanos en el Mirador de Topilejo, Tlalpan; entre ellos un cráneo

La tarde del sábado 6 de diciembre, el colectivo "Hasta encontrarles" reportó el hallazgo de restos óseos humanos tras una jornada de búsqueda en el Mirador de Topilejo, en la alcaldía Tlalpan, al sur de la Ciudad de México (CDMX).

Este punto del Ajusco vuelve a colocarse en el centro de la atención, luego de que en meses anteriores también se encontraran huesos humanos.

¿Qué encontraron en el Mirador de Topilejo?

De acuerdo con los reportes de los colectivos, durante las jornadas del 4, 5 y 6 de diciembre se localizaron 20 restos óseos de origen humano en diferentes puntos del Mirador de Topilejo.

Tras el macabro hallazgo, los indicios óseos fueron recuperados, embalados y trasladados para su identificación. Por lo que se espera que en los próximos meses estos restos logren regresar con sus familiares.

Este punto de Tlalpan no es nuevo en las investigaciones. Cabe recordar que, el 29 de mayo de 2025, grupos de madres buscadoras ya habían encontrado restos humanos en el mismo mirador, lo que activó trabajos de rastreo más amplios.

Feminicidio de venezolanas en Tlalpan

Tan solo un año antes, también en San Miguel Topilejo, fueron hallados los cuerpos de dos jóvenes venezolanas en la calle Tomasquititita el pasado 29 de julio de 2024.

De acuerdo con autoridades, las víctimas presentaban quemaduras, manchas de sangre y fueron presuntamente arrojadas desde un vehículo en movimiento.

Las dos portaban un comprobante de depósito bancario utilizado para enviar dinero desde EE. UU. hacia Centro y Sudamérica. Por este caso, la Fiscalía capitalina integró una carpeta por feminicidio agravado.

Días después, fue detenido Euclides Manuel “N”, alias “El Morgan”, presunto integrante del Tren de Aragua, quien se encuentra recluido en el Reclusorio Oriente.

¿Quién es “El Morgan” y por qué lo relacionan con el Tren de Aragua?

“El Morgan” fue uno de los cinco ciudadanos venezolanos detenidos durante un cateo en la alcaldía Gustavo A. Madero. Las autoridades los vincularon con el Tren de Aragua, una organización criminal internacional ligada a narcomenudeo y trata de personas con fines de explotación sexual.

Además, a Euclides Manuel se le señala por estar relacionado con el feminicidio de las dos jóvenes venezolanas, quienes presuntamente fueron explotadas sexualmente por un grupo de sudamericanos.

Como parte del modus operandi, este grupo criminal se encargaba de traer con engaños a mujeres, a quienes les prometían llevarlas a Estados Unidos.