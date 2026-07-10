EU libera nuevos archivos OVNI; así puedes ver y descargar las fotos y videos oficiales desclasificados

El día de hoy, viernes 10 de junio del 2026, el Departamento de Guerra de Estados Unidos (EU) publicó la cuarta entrega de archivos históricos desclasificados sobre Fenómenos Anómalos No Identificados (FANI u OVNI) en la plataforma en línea del sistema PURSUE para cumplir con la directiva presidencial de transparencia impuesta por el actual presidente de dicho país, Donald J. Trump.

Estados Unidos liberó material nuevo que incluye fotos, videos y documentos sobre estos objetos voladores no identificados que se encuentran en la órbita terrestre. Ahora se pueden ver y descargar de forma gratuita con nuestro paso a paso. Departamento de Guerra de los Estados Unidos Estados Unidos liberó material nuevo que incluye fotos, videos y documentos sobre estos objetos voladores no identificados que se encuentran en la órbita terrestre. Ahora se pueden ver y descargar de forma gratuita con nuestro paso a paso. Departamento de Guerra de los Estados Unidos Estados Unidos liberó material nuevo que incluye fotos, videos y documentos sobre estos objetos voladores no identificados que se encuentran en la órbita terrestre. Ahora se pueden ver y descargar de forma gratuita con nuestro paso a paso. Departamento de Guerra de los Estados Unidos Estados Unidos liberó material nuevo que incluye fotos, videos y documentos sobre estos objetos voladores no identificados que se encuentran en la órbita terrestre. Ahora se pueden ver y descargar de forma gratuita con nuestro paso a paso. Departamento de Guerra de los Estados Unidos Estados Unidos liberó material nuevo que incluye fotos, videos y documentos sobre estos objetos voladores no identificados que se encuentran en la órbita terrestre. Ahora se pueden ver y descargar de forma gratuita con nuestro paso a paso. Departamento de Guerra de los Estados Unidos Estados Unidos liberó material nuevo que incluye fotos, videos y documentos sobre estos objetos voladores no identificados que se encuentran en la órbita terrestre. Ahora se pueden ver y descargar de forma gratuita con nuestro paso a paso. Departamento de Guerra de los Estados Unidos

De acuerdo con el motivo de la revelación, esta publicación continua de millones de registros, impulsadas por el mandatario de dicho país y el secretario de Guerra, Peter Brian Hegseth, busca divulgar información gubernamental sobre la vida extraterrestre y los fenómenos aéreos no identificados, los cuales hasta el día de hoy siguen siendo un misterio para toda la humanidad.

¿Qué contiene la 4º entrega de los archivos OVNI de EU?

Esta 4º entrega de documentos desclasificados destacan fotografías de un objeto no identificado, en imágenes captadas por el transbordador espacial Columbia en 1996, donde —a través de videos infrarrojos de incidentes en el Mar Amarillo y Mar de China Oriental de 2025— se encontraron extraños objetos. Asimismo, un documento de 1949 de la Comisión de Energía Atómica también yace entre los archivos revelados.

Cabe destacar que el estatus de los casos publicados corresponden a una base de datos de archivos de "casos sin resolver", carpeta creada para señalar que el gobierno no pudo determinar la naturaleza del fenómeno debido a la falta de datos suficientes.

¿Cómo ver y descargar los archivos OVNI de EU?

Te tenemos una guía de acceso a los archivos desclasificados en caso de que desees ver de cerca la información de los OVNIs, solo debes ingresar al portal de PURSUE, utilizar los filtros por fecha, agencia —que pueden ser de la NASA o del Departamento de Energía—, tipo de archivo y listo, descargarás libremente los documentos en PDF, imágenes en el formato IMG y videos en formato VID.

Solo queremos aclararte que, dada la alta cantidad de fake news y engaños que proliferan en las redes sociales o sitios de terceros, lo ideal es ingresar directamente al enlace oficial que te proporcionaremos en Azteca Noticias, esto para evitar que leas información no verificada o que caigas en estafas de los ciberdelincuentes.

