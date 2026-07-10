¡Nadaban entre las casas! Inundaciones tras lluvias por tifón Maysak liberan cientos de serpientes y desata emergencia en China

Las lluvias torrenciales provocadas por el tifón Maysak no solo dejaron comunidades bajo el agua en el sur de China ; pues, en medio de las inundaciones, cientos de serpientes escaparon de un criadero destruido por la fuerza de la corriente, obligando a las autoridades a desplegar operativos especiales mientras miles de habitantes permanecían afectados por la emergencia.

El incidente ocurrió en la ciudad de Hengzhou, en la región de Guangxi, donde las lluvias asociadas al tifón Maysak provocaron el colapso de infraestructura hidráulica y el desbordamiento de cuerpos de agua.

Entre los daños, un criadero quedó completamente arrasado, permitiendo que entre 800 y 900 serpientes, incluidas especies venenosas, fueran arrastradas por las inundaciones hacia distintos poblados.

Una emergencia provocó otra: las inundaciones liberaron cientos de serpientes

Mientras equipos de rescate trabajaban para evacuar personas atrapadas por las inundaciones, vecinos comenzaron a reportar la presencia de serpientes nadando entre calles, patios y zonas cubiertas por el agua.

Videos difundidos en redes sociales mostraron a varios reptiles desplazándose entre la corriente, una escena que incrementó la preocupación de la población.

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Las autoridades confirmaron que el desbordamiento afectó instalaciones dedicadas a la crianza de estos animales, situación que complicó aún más la respuesta a la emergencia generada por el tifón Maysak; la prioridad dejó de ser únicamente el rescate de personas para incluir recorridos de vigilancia y la búsqueda de los ejemplares que seguían dispersos.

Las lluvias complicaron los rescates y aumentaron el riesgo para los habitantes

El impacto de las lluvias fue mucho más allá del escape de serpientes; la fuerza del agua provocó severas inundaciones, daños en caminos, viviendas y comunidades completas, además de mantener aisladas a numerosas familias durante varios días.

De acuerdo con los reportes oficiales, la emergencia dejó víctimas mortales, personas desaparecidas y miles de evacuados en distintas zonas del sur de China; en algunos puntos, el incremento del nivel del agua impidió el acceso inmediato de los cuerpos de auxilio, lo que retrasó la atención de habitantes que se encontraban atrapados.

Hospitales reforzaron el suministro de antídotos

Ante el incremento de reportes por encuentros con serpientes, hospitales de la región reforzaron el abastecimiento de sueros antiveneno como medida preventiva.

Autoridades locales también emitieron recomendaciones para evitar que los habitantes intentaran capturar por su cuenta a los reptiles mientras continuaban las inundaciones.

Los equipos de emergencia pidieron reportar cualquier avistamiento y mantener distancia de las zonas anegadas, donde los animales podían permanecer ocultos entre el agua, el lodo y la vegetación arrastrada por la corriente.